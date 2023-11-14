Дроны долетели в тыл России: атаковали химзавод в Брянской области и предприятие под Москвой

Сегодня ночью, 14 ноября, в России было неспокойно. Неизвестные беспилотники атаковали сразу несколько областей. В частности, в Брянской области атакован химический завод.

О взрывах и работе ПВО писали российские телеграм-каналы. А Минобороны России уточнило, где именно удалось сбить дроны.

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На химзаводе производят боеприпасы

По данным телеграм-канала Baza, в селе Сельце, на территории Брянского химического завода нашли БПЛА самолетного типа, начиненного взрывчаткой.

При этом крыша цеха была пробита в трех местах. На место вызвали сотрудников спецслужб. В результате падения беспилотника пострадавших нет,

– сообщил источник ресурса.

Завод специализируется на производстве промышленных взрывчатых веществ, утилизации и производстве боеприпасов.

Дроны атаковали и другие области

Также российское Минобороны признало атаку, там заявили о сбитии беспилотников, но подобное там говорят всякий раз при "чрезвычайных событиях". В то же время из сообщения ясно, что дроны долетели в 4 области, в частности, под Москву.

"ПВО уничтожили за ночь 4 беспилотника ВСУ над Московской, Тамбовской и Брянской областями ", – говорится в сообщении оборонного ведомства страны-агрессора.

В районе "КБ Машиностроение" в Подмосковье что-то случилось

В подмосковной Коломне очевидцы сообщили о взрывах в районе "КБ Машиностроения". Отмечают, что это произошло примерно в 7:30, снова в районе Голутвина. А снова, потому что только два дня назад там уже раздавались взрывы.

Как сообщают очевидцы, в домах на Окском проспекте его было четко слышно.

"У машин, стоящих во дворах, сработали системы сигнализации. Жители сообщают, что в КБМ едут машины спецслужб", – пишут телеграм-каналы.

Дроны часто атакуют интересные объекты в России

12 ноября в стране-агрессоре заявили о "сбитом" беспилотнике на территории Белгородской области. Минобороны обвинило Украину в "атаке".

10 ноября в Коломне Московской области прогремели взрывы. По словам очевидцев, взрывы были недалеко от завода, где производят ракеты "Кинжалы" и "Искандеры".

. Научно-производственная корпорация "КБ машиностроения" – конструкторский и научно-производственный центр, который проводит работы по проектированию, изготовлению, испытанию и в целом комплексной отработке вооружения и военной техники разного направления.