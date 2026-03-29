Вероятно, украинские: в Финляндии упали 2 неизвестных дрона
- В Финляндии упали по меньшей мере два дрона, которые вероятно являются украинскими, нарушив воздушное пространство страны.
- Инцидент расследуют силовые структуры, а правительство рассматривает возможность встречи с президентом для обсуждения ситуации.
Несколько беспилотников нарушили воздушное пространство Финляндии. Впоследствии они упали на землю.
Об этом сообщает министерство обороны Финляндии, передает "Европейская правда" и Yle..
Что известно о дронах, залетевших в Финляндию?
Утром 29 марта военные обнаружили над Балтийским морем и на юго-востоке государства несколько небольших объектов, двигавшихся на малой высоте и с низкой скоростью.
Для выяснения ситуации воздушные силы страны подняли в небо истребитель F/A-18 Hornet, который выполнил разведывательный вылет.
Впоследствии стало известно, что по меньшей мере два дрона упали на территории страны – один к северу от Коувола, другой – к востоку от города, расположенного примерно в 50 километрах от российской границы.
Места падения сразу взяли под контроль правоохранители, территорию оцепили для проведения следственных действий.
Мы относимся к этому вопросу очень серьезно. Силовые структуры отреагировали немедленно. Расследование событий продолжается, и дополнительные детали будут предоставлены после проверки информации,
– заявил министр обороны Антти Хяккянен.
Дроны могут быть украинскими
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что дроны, которые упали на финской территории в воскресенье днем, вероятно, были украинскими. По его словам, военные предоставят полную информацию по этому вопросу позже.
Это нарушение территории – очень серьезное дело. Вероятно, это украинские дроны, но этот вопрос расследуется, и об этом будет сообщено позже...Мы сделаем выводы из этого, когда полная картина ситуации станет понятной. Это нежелательная ситуация,
– заявил он.
Он отметил, что дроны не сбивали, они упали сами.
Правительство рассматривает вариант встречи с президентом в связи с инцидентом.
Украинские дроны залетали в страны Балтии
В Латвии упал и взорвался неизвестный дрон, залетевший со стороны России, его обнаружили латвийские военные. Он может быть украинским.
Между тем в Эстонии также заявили, что обнаружили дрон. Он врезался в трубу Аувереской электростанции. Впрочем, повреждения несерьезные, станция продолжает работу.
В Литве ранее нашли неизвестный беспилотник, который, по информации властей страны, является украинским. Он залетел из Беларуси и упал в озеро без последствий.
Это, по данным служб, один из беспилотников, что летел в порт Приморск, где был атакован терминал "Транснефть – порт Приморск" – ключевой нефтяной терминал России на побережье Балтийского моря.