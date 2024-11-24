В Британии заметили неизвестные дроны над авиабазами, которые используют ВВС США, – The Guardian
В Великобритании заметили неизвестные дроны над тремя авиабазами, которые используют ВВС США. Беспилотники зафиксировали в течение 20 – 23 ноября.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.
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Неизвестные дроны над авиабазами в Великобритании
Беспилотники заметили в период с 20 по 22 ноября над базами Лейкенхит и Милденхолл в Саффолке, а также над Фелтвелл в Норфолке. Это подтвердили в ВВС США.
Количество БПЛА колебалось, они были разного размера и конфигурации. Активно отслеживались, и руководители объектов установили, что ни одно из вторжений не повлияло на жителей базы или объекты критической инфраструктуры,
– заявил представитель военно-воздушных сил США в Европе.
В то же время в ВВС отметили, что на данном этапе непонятно, следует ли считать эти беспилотники вражескими. Также отказались комментировать, были ли применены какие-то защитные механизмы. Однако подчеркнули, что оставляют за собой право на защиту объектов.
ВВС США продолжают следить за воздушным пространством и работают с властями Британии и партнерами миссии над обеспечением безопасности персонала, объектов и имущества базы.
Мы серьезно относимся к угрозам и принимаем надежные меры на оборонительных объектах. Это включает возможности противодействия беспилотникам,
– подчеркнул спикер британского Минобороны.
Добавил, больше процедуры безопасности комментировать не будут.