Неизвестные партизаны поздравили оккупантов "с днем России" на Херсонщине

Украинские партизаны на территории оккупированной Херсонской области совершили нападение на российских захватчиков. Сейчас известно о смерти одного оккупанта.

Неизвестные партизаны Херсонщины поздравили врага "с днем России" на Херсонщине взрывчаткой, сообщают источники 24 Канала.

Смотрите также Год прошел – проблем не стало меньше: как Херсонщина до сих пор страдает от подрыва плотины Каховской ГЭС

Что известно об операции партизан в Херсонской области

Источники сообщили, что 12 июня партизаны с помощью дрона сбросили на позиции врага флаг Украины со взрывчаткой. Когда один из российских военных захотел поднять этот флаг, то в тот же миг подорвался.

12 июня с помощью БПЛА сбросили на позиции россиян украинский флаг со взрывчаткой в районе населенного пункта Балашинка. Чрезмерно любознательный оккупант подорвался, подняв наш флаг. И навеки покинул территорию Украины,

– рассказал источник.

К слову, также успешная диверсия состоялась в Московской области. Над ней поработали партизаны из движения "Атеш".

Смотрите также "Все изменится 12 июня": что за странные надписи появились в Крыму

Как партизаны ослабили ПВО Московской области