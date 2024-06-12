Неизвестные партизаны поздравили оккупантов "с днем России" на Херсонщине
Украинские партизаны на территории оккупированной Херсонской области совершили нападение на российских захватчиков. Сейчас известно о смерти одного оккупанта.
Неизвестные партизаны Херсонщины поздравили врага "с днем России" на Херсонщине взрывчаткой, сообщают источники 24 Канала.
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Что известно об операции партизан в Херсонской области
Источники сообщили, что 12 июня партизаны с помощью дрона сбросили на позиции врага флаг Украины со взрывчаткой. Когда один из российских военных захотел поднять этот флаг, то в тот же миг подорвался.
12 июня с помощью БПЛА сбросили на позиции россиян украинский флаг со взрывчаткой в районе населенного пункта Балашинка. Чрезмерно любознательный оккупант подорвался, подняв наш флаг. И навеки покинул территорию Украины,
– рассказал источник.
К слову, также успешная диверсия состоялась в Московской области. Над ней поработали партизаны из движения "Атеш".
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Как партизаны ослабили ПВО Московской области
- Агенты "Атеш" уничтожили станцию спутниковой связи Р-441 "Ливень" в Московской области и и подтвердили это соответствующим видео.
- Станция размещалась на территории 584-го гвардейского зенитного ракетного полка в городе Клин.
- Важно, что эта станция обеспечивала связь в стратегическом и оперативном звеньях управления российской армии.
- Ее уничтожение значительно нарушило систему управления 584-го гвардейского зенитного ракетного полка. Партизаны отметили, что это привело к ослаблению системы ПВО всей Московской области.