В Днепре под колесами гражданского авто нашли прикрепленную гранату

В сети появилась информация, что во дворе одного из жилых комплексов Днепра неизвестные подложили гранату под колесо автомобиля. Позже это подтвердили в полиции города.

О том, что в правоохранительные органы поступило сообщение о предмете похожем на гранату, рассказала 24 Каналу представительница пресс-службы полиции Днепра Алина Стадник. Отметим также, что этот инцидент произошел 7 марта во дворе ЖК "РиверПарк", о чем написали первыми местные телеграм-каналы.

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Что известно об этом событии

Следует сказать, что соответствующее сообщение о гранате поступило в силовые структуры около 07:30. На место выехали представители правоохранительных органов.

Поступило сообщение о том, что под колесом припаркованного автомобиля обнаружен предмет, похожий на гранату. Сейчас там на месте работает следственно-оперативная группа, эксперты, взрывотехники,

– сказала госпожа Алина в комментарии 24 Каналу.

Вместе с тем, она подтвердила, что угрозы для жизни людей нет, ведь работают взрывотехники. Также соответствующие структуры выясняют, как граната могла попасть под колеса автомобиля. Место происшествия ограждено.



Граната под колесом автомобиля в городе Днепре / Фото из местных анонимных телеграм-каналов

Для украинцев существует постоянная угроза жизни из-за войны

Следует сказать, что такие инциденты не являются чем-то странным, ведь мы живем в условиях широкомасштабной войны. Следовательно, следует быть постоянно готовыми к тому, что российские оккупанты и их сторонники будут делать все, чтобы создать угрозу для жизни обычных людей.