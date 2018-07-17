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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Неизвестные напали на здание НАБУ и уничтожили имущество ведомства

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Здание НАБУ
Здание НАБУ / 24 Канал

В Киеве в здание Национального антикоррупционного бюро ворвалась группа неизвестных и разнесла мебель.

Об этом "РБК-Украина" сообщила руководитель пресс-службы НАБУ Дарья Манжура.

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"Группа так называемых протестующих, которые были здесь утром возле здания НАБУ, прорвались внутрь, прошли через турникет. То есть они нарушили периметр незаконно. Изнутри они поломали мебель, набросали мусора, покидали торты Roshen, и все это происходило с молчаливого согласия полиции, которая присутствовала, но она им не мешала этого делать. И уже потом, когда они оказались внутри и начали крушить мебель, за ними пришли полицейские и отсюда забрали", — сказала Манжура.

В пресс-службе добавили, что сейчас злоумышленники покинули здание.

Напомним, 17 июля под офисом Специализированной антикоррупционной прокуратуры прошли протесты против главы САП Назара Холодницкого и против главы НАБУ Артема Сытника. Между протестующими возникли столкновения, в результате которых пострадал председатель "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин.

Ранее 24 Канал сообщал, что детективы Национального антикоррупционного бюро получают угрозы от председателя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого. Председатель САП Назар Холодницкий зато обвинил НАБУ в таких же действиях относительно антикоррупционной прокуратуры, однако заявления Сытника не опроверг.

Теги: Новости Украины Новости политики Новости Киева Назар Холодницкий Полиция Артем Сытник НАБУ
Источник: 24 Канал
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