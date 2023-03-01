Неизвестный объект в небе над Киевщиной: в Воздушных силах уточнили, что это было
1 марта 2023, 14:55Читати новину українською
Источник:Киевская городская военная администрация
В Киеве и области в обед 1 марта объявляли воздушную тревогу из-за неизвестного объекта в небе. Воздушная цель уже уничтожена.
Киевская городская военная администрация информирует, что причиной воздушной тревоги в Киеве был враждебный БпЛА, а не воздушный шар, как сообщалось ранее. Идентификацию объекта удалось произвести после поражения.
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Тип беспилотника пока не установили
Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат также сообщил, что в небе над Киевщиной силы ПВО обнаружили и уничтожили беспилотник, а не воздушный шар, сообщает Суспільне.
Тип беспилотника, который, вероятно, собирал разведданные, пока не был установлен.
Россия атакует Украину беспилотниками: последние новости
- Спикер Воздушных сил Юрий Игнат подтвердил информацию о том, что враг ночью 28 февраля атаковал Украину с Северного направления ударными беспилотниками. Дроны оккупантов сбили над Полтавской областью.
- Он сообщил, что все четыре вражеских "Шахида" были сбиты с помощью средств воздушного командования Центра. Игнат также добавил, что нельзя точно определить цель врага, но важно, что результат был стопроцентным.
- В Воздушных силах позже тоже подтвердили эту информацию на официальных страницах. Информация о 5 беспилотниках не является точной, потому что фактически были сбиты 4 вражеских дрона.
- Следует добавить, что Россия атаковала Украину "Шахидами" ночью 27 февраля, выпустив 14 дронов-камикадзе. Силы ПВО сбили 11 "Шахидов", в том числе 9 возле Киева. К сожалению, три "Шахида" нанесли удар по Хмельницкому.
- Также следует отметить, что сохраняется высокая угроза ракетного обстрела. Россия вывела в Черное море 5 ракетоносителей, среди которых есть и подводные. Всего залп составляет около 32 ракет типа "Калибр".