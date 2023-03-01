Неизвестный объект в небе над Киевщиной: в Воздушных силах уточнили, что это было

В Киеве и области в обед 1 марта объявляли воздушную тревогу из-за неизвестного объекта в небе. Воздушная цель уже уничтожена.

Киевская городская военная администрация информирует, что причиной воздушной тревоги в Киеве был враждебный БпЛА, а не воздушный шар, как сообщалось ранее. Идентификацию объекта удалось произвести после поражения.

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Тип беспилотника пока не установили

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат также сообщил, что в небе над Киевщиной силы ПВО обнаружили и уничтожили беспилотник, а не воздушный шар, сообщает Суспільне.

Тип беспилотника, который, вероятно, собирал разведданные, пока не был установлен.

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