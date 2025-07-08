Имитировал голос и стиль переписки: самозванец выдавал себя за госсекретаря США

Неизвестный выдавал себя за госсекретаря США Марко Рубио с помощью искусственного интеллекта. Он контактировал с чиновниками, а также иностранными министрами.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Washington Post.

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Самозванец выдавал себя за Рубио

Самозванец, который выдавал себя за государственного секретаря Марко Рубио, связался с министрами иностранных дел, губернатором США и членом Конгресса, посылая им голосовые и текстовые сообщения, имитирующие голос и стиль письма самого Рубио с помощью программного обеспечения на базе искусственного интеллекта.

Неизвестный создал аккаунт в мессенджере Signal с именем пользователя, похожим на официальное служебное имя Рубио, и от его имени посылал сообщения чиновникам. Происходило это с середины июня.

Американские власти не знают, кто за этим стоит, однако считает, что виновник, вероятно, пытался манипулировать влиятельными чиновниками "с целью получения доступа к информации или счетов".

В издании пишут, что чиновники отказались обсуждать содержание сообщений или имена дипломатов и должностных лиц.

В самом Госдепе, как пишет издание, подтвердили, что расследуют инцидент и "будут принимать меры, чтобы подобное не повторилось".

The Washington Post пишет, что это не первый случай. В мае неизвестные взломали телефон руководительницы аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз, после чего начали рассылать сообщения от ее имени политикам и предпринимателям. Известно, что ФБР и Белый дом начали проверки.