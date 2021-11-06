Неизвестный "заминировал" Закарпатский облсовет в день выбора нового председателя

В Ужгороде 6 ноября должна была состояться сессия Закарпатского областного совета, на которой планировали избрать нового ее главу. Однако правоохранители получили сообщение о заминировании здания.

О ситуации с заминированием Закарпатского облсовета в день выборов нового председателя в сети сообщил журналист Виталий Глагола.

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Заминирование помещения Закарпатского облсовета

На заседании областного совета в Ужгороде 6 ноября должны были избирать нового ее председателя. Однако в сессионный зал депутатов, по словам Глаголы, не пускали из-за "новых замков на дверях". Они собрались в холле помещения, туда принесли также и ящик для голосования.



Урна для голосования в холле облсовета / Фото Виталия Глаголы

Впоследствии к депутатам вышел заместитель начальника областной полиции Роман Ус.

Ус сообщил, что полиция получила вызов о заминировании здания облсовета, и на место едут взрывотехники,

– написал журналист.

Полиции сообщили о заминировании: смотрите видео

После этого полиция пыталась эвакуировать депутатов из здания облсовета. Те отказывались, из-за чего между политиками и правоохранителями возникли споры.

Между полицией и депутатами вспыхнул конфликт: смотрите видео

Перенос заседания облсовета

На 11:00 6 ноября, в соответствии с распоряжением исполняющего обязанности главы Василия Иванчо, была запланирована сессия. Однако накануне на сайте облсовета опубликовали сообщение о ее переносе на 25 ноября.