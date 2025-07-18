Штраф за неявку по повестке: юрист объяснила, можно ли его обжаловать

Военнообязанные должны являться в ТЦК по повестке. Если они этого не делают – их подают в "розыск". Нарушители также должны уплатить штраф.

Даже если человек имеет отсрочку или бронирование, в случае получения повестки он в любом случае должен явиться в ТЦК и СП. Не обязаны являться по повесткам только исключении с воинского учета. Об этом в интервью "РБК-Украина" сказала адвокат Мария Ганина, передает 24 Канал.

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Когда можно обжаловать штраф за неявку в ТЦК?

Штраф за неявку по повестке можно обжаловать, если есть нарушения в ее вручении.

Например, если повестка пришла на отделение почты уже после той даты, которая была указана в повестке для явки. Или если нарушены другие процедурные моменты.

Постановление о привлечении к ответственности в виде штрафа должно выноситься начальником ТЦК и СП во время заседания. Можно обжаловать штраф, если нарушителя на это заседание не вызывали, и он не имел возможности защитить себя.

Для обжалования штрафа предусматривается два основных пути:

обжалование через суд;

обжалование через орган, выше ТЦК, где человек состоит на учете.

Мария Ганина советует подавать сразу в суд, потому что в таких делах есть сроки на обжалование – 10 дней с момента вынесения постановления или когда человек узнал о таком постановлении. Непонятно, сколько могут рассматривать обращение в высшем органе, и может пройти много времени.

Вместе с иском об отмене штрафа, в суд также подают просьбу остановить взыскание средств и блокировку карточек. Если суд удовлетворит просьбу, то пока идет рассмотрение дела, средства не взимают.

Адвокат отметила, что судебный процесс не останавливает процесс мобилизаций военнообязанного.