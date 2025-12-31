Не явился в ТЦК по уважительной причине: что грозит и что делать
- Неявка в ТЦК считается уважительной из-за стихийного бедствия, болезни, смерти родственника или боевых действий, и нужно сообщить о причинах в течение трех дней.
- Штраф за неприбытие составляет 8 500 гривен, но возрастает до 34 000 гривен за неуплату в течение 40 дней, что может привести к блокировке счетов или аресту имущества.
Неявка в ТЦК не всегда считается нарушением – закон предусматривает перечень уважительных причин. В то же время военнообязанный должен в определенные сроки сообщить о неприбытии и явиться позже.
Об этом объясняет 24 Канал со ссылкой на Минобороны Украины.
Какие причины являются уважительными для неявки в ТЦК?
Согласно закону, к уважительным причинам неявки в ТЦК по повестке относятся стихийное бедствие, болезнь, смерть близкого родственника или боевые действия. В таких случаях военнообязанный должен в течение трех дней с даты, когда он должен был появиться, проинформировать территориальный центр комплектования о причинах неприбытия.
Общий срок для прибытия в ТЦК составляет 7 дней. Стоит отметить, что вопрос о снятии так называемой "красной ленты" в случае опоздания будет рассматриваться индивидуально с учетом предоставленных объяснений и документов, подтверждающих это.
Как оплатить штраф за неприбытие по повестке?
В Минобороны объясняют, что штраф за неприбытие по повестке уплачивается так же как и за несвоевременное уточнение данных:
- Для этого военнообязанному необходимо загрузить приложение "Резерв+".
- Далее нужно перейти в раздел "Штрафы онлайн" и подать заявление о признании нарушения.
- ТЦК рассмотрит их в течение трех дней и пришлет постановление.
- После этого появится возможность оплатить штраф в размере 8 500 гривен – 50% от полной суммы. Однако, если лицо не успело оплатить штраф в течение 20 дней, придется платить полную сумму 17 000 гривен. В случае неуплаты в течение следующих 20 дней штраф удваивается и составит 34 000 гривен.
- После погашения штрафа красная лента в "Резерв+" исчезнет.
- В целом эта процедура может длиться до 4 дней.
Впрочем, если проигнорировать уплату штрафа на 40 дней, дело о долге поступит в исполнительную службу. Это может обернуться блокировкой банковских счетов, арестом имущества или транспортных средств, а также внесением лица в Единый реестр должников.
Также штраф можно оплатить и оффлайн, написав заявление непосредственно в ТЦК.
Если штраф уплачен, а красная лента не исчезает?
Если лицо оплатило штраф за неприбытие и имеет квитанцию, а в "Резерв+" до сих пор отображается нарушение – вероятно, ТЦК и СП еще не внесли данные в реестр. Повторно платить штраф не нужно, однако в Минобороны советуют иметь при себе подтверждение оплаты.
ТЦК больше не будут признавать бумажные военные билеты: что известно?
В Украине отменяют бумажные военно-учетные документы. Прежде всего новые правила касаются мужчин в возрасте от 25 до 60 лет, которые в течение длительного времени фактически оставались вне контроля ТЦК.
Речь идет о гражданах, которые не обновляли персональные данные, не пользовались приложением "Резерв+" и не проходили военно-врачебную комиссию.
Отмена бумажных военно-учетных документов является логичным шагом для актуализации данных и вывода этой категории мужчин из "тени" путем постановки на учет по действующим правилам.