Общая мобилизация: какая ответственность за неявку в военкомат
Общая мобилизация в Украине продолжена, на данный момент вручение повесток происходит не так масштабно, как в начале войны. В то же время получить ее может каждый мужчина призывного возраста.
После ее получения военнообязанные должны явиться в территориальный центр комплектования (ТЦК) и социальную поддержку. Если этого не происходит, призывник может получить наказание. 24 канал разобрался, какая именно ответственность предусмотрена за отказ явиться в военкомат.
Внимание Могут вручить повестку не по месту прописки во время мобилизации в Украине
Что будет, если не прийти в военкомат
Если военнообязанный не пришел в ТЦК, то он может получить наказание:
- штраф (от 1700 до 3400 гривен). Наказание назначается призывникам, приглашенным впервые для уточнения информации или для прохождения медкомиссии;
- лишение свободы на срок от 3 до 5 лет или испытательный срок. Уголовное наказание могут быть назначены призывникам, вызванным в ТЦК для отправки в воинскую часть.
Когда есть подставки для неявки
Законных оснований не явиться в военкомат в указанный срок всего несколько, к ним относятся:
- стихийное бедствие;
- смерть родного человека;
- болезнь;
- другое важное обстоятельство, по которому призывник вовремя не прибыл в территориальный центр комплектования.
Кстати говоря, за отказ от повестки тоже предусмотрена ответственность. Штрафы в размере от 510 до 850 грн. За повторное нарушение в течение года – от 850 до 1 700 гривен.
Актуально о мобилизации в Украине
- В ряды ВСУ призывают преимущественно тех, кто уже имеет опыт прохождения военной службы. Граждан без опыта тоже призывают, но они обязательно проходят соответствующие учения.
- Ход мобилизации в 2023 году полностью зависит от хода войны. Так, заместитель министра обороны Анна Маляр отметила, что сейчас любые прогнозы некорректны.
- Кстати, в ВСУ объяснили, что вручение повесток на улице могут прекратить, если военнообязанные сами будут предоставлять ТЦК актуальные данные.