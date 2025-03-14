Россия обязательно это сделает, – брат Венса, воевавший в Украине, резко обратился к нему

Даже после объявления перемирия Россия продолжит наращивать военные возможности и не будет останавливаться. Сейчас США не имеют права допустить, чтобы страна с имперскими амбициями это сделала.

Такое мнение 24 Каналу высказал двоюродный брат вице-президента США Джей Ди Вэнса и бывший американский морской пехотинец Нейт Вэнс, заметив, что давить нужно на Россию, а не на Украину. Если войну не остановить должным способом, это может сильно повредить не только Европе, но и США.

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Нейт Вэнс предостерег США

Двоюродный брат вице-президента США отметил, что Россия – агрессивная страна с имперскими амбициями. Большинство американцев недовольны, что США тратит большое количество средств на поддержку Украины. Однако проблема в том, что Соединенные Штаты выделяют больше, чем реальная помощь, которую получает наша страна. По мнению Нейт Венса, бесспорно есть возможности для рационализации и повышения эффективности процесса поставки поддержки.

Если мир даст шанс России сделать себя мощнее, она это сделает,

– подчеркнул он.

Более того, если США не смогут заставить Кремль остановить войну, то Вашингтон должен сохранить ее на региональном уровне и не дать возможности распространиться.

Двоюродный брат вице-президента США отметил, что если российско-украинская война будет продолжаться, это может привести к множеству непредсказуемых последствий. Маловероятно, но война может выйти за пределы Украины.

Даже если все, происходящее, влияет на Европу, это все равно влияет на торговлю и образ жизни, который ведут американцы. Это как раз то, что надо защищать,

– подчеркнул Нейт Вэнс.

Напомним, что Украина согласилась на 30-дневное прекращение огня, Владимир Путин заявил, что Россия тоже поддерживает предложение, но есть "нюансы". В то же время Дональд Трамп сообщил, что если Кремль не согласится на перемирие, это будет неутешительный момент для мира, ведь прекращение огня – "первая стадия" переговоров.