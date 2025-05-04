Некоторые блокируют путь Украины в ЕС, чтобы иметь лучшие места на трибуне на Красной площади, – Зеленский

Зеленский во время своего визита в Чехию 4 мая раскритиковал некоторых европейских политиков. Он не назвал фамилии, но, очевидно, речь об Орбане.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Владимира Зеленского.

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Что сказал Зеленский об Орбане

По словам украинского лидера, есть отдельные деятели в Европе, которые блокируют путь Украины в ЕС. Вместо этого они стремятся получить лучшие места на трибуне, чтобы смотреть парад на Красной площади.

В этом году мы готовы открыть уже первые кластеры в переговорном процессе. Нам обидно, что отдельные деятели в Европе блокируют этот процесс. Для всех нас в Европе важно, чтобы европейские ценности действительно доминировали. Ценности, а не капризы отдельных политиков,

– сказал Зеленский.