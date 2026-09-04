Причиной такого решения он назвал ситуацию с безопасностью в столице. Об этом глава МИД рассказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел и внешней торговли Республики Северная Македония Тимчо Муцунским в Киеве.

Что сказал Сибига?

Министр иностранных дел заявил, что рад приветствовать своего коллегу в Киеве. Он отметил, что Муцунский не побоялся посетить столицу, несмотря на российские удары.

Спасибо за этот поистине смелый и солидарный визит на фоне российской эскалации. И это тоже правда и факт, что некоторые делегации перенесли свои визиты в Украину, а наш друг Тимчо сегодня с нами. Я это очень ценю,

– заявил Сибига.

Дипломат не ответил на вопросы журналистов о том, идет ли речь об отложенном визите представителей Дональда Трампа Стива Виткоффа и Джареда Кушнера и была ли утренняя атака России на аэропорт "Жуляны" попыткой сорвать приезд американских делегатов.

Сибига подчеркнул, что Кремль не желает завершать войну, а наоборот идет по пути эскалаци.

Путин вместо мира выбрал эскалацию. Не достигая своих целей на поле боя, он перешел к государственному террору, к ракетному террору. Мы это видим в Киеве и в Украине, видим и ощущаем ежедневно,

– подчеркнул дипломат.

Он отметил, что одной из целей российских атак является воздействие на настроения населения и попытка уничтожить украинскую энергетическую систему в преддверии зимы. Также Сибига подчеркнул, что своими действиями Россия сводит на нет все попытки мировых лидеров сорвать этот процесс.

Глава МИД добавил, что Украина рассчитывает на новую динамику во взаимодействии с США в рамках мирного процесса.

Отметим, что в пятницу, 4 сентября, СМИ сообщали, что визит представителей американского президента Стива Виткоффа и Джареда Кушнера оказался под угрозой. Причиной называют опасения специального посланника США.

В Кремле убеждают американцев, что ехать в Украину опасно. В свою очередь, Виткофф всегда учитывал настроения России.