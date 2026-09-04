Причиною такого рішення він назвав безпекову ситуацію у столиці. Про це глава МЗС розповів на спільній пресконференції з міністром закордонних справ і зовнішньої торгівлі Республіки Північна Македонія Тімчо Муцунським у Києві.

Що сказав Сибіга?

Міністр закордонних справ сказав, що радий вітати свого колегу в Києві. Він відзначив, що Муцунський не побоявся відвідати столицю, попри російські удари.

Дякую за цей справді візит сміливості та солідарності на тлі російської ескалації. І це теж правда і факт, що деякі делегації перенесли свої візити в Україну, а наш друг Тімчо сьогодні з нами. Я це дуже ціную,

– заявив Сибіга.

Дипломат не відповів на питання журналістів про те, чи йдеться, про відкладений візит представників Дональда Трампа Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера та чи була ранкова атака Росії по аеропорту "Жуляни" спробою зірвати приїзд американських делегатів.

Сибіга підкреслив, що Кремль не бажає завершувати війну, а натомість йде по шляху ескалації.

Путін замість миру обрав ескалацію. Не досягаючи своїх цілей на полі бою, він перейшов до державного терору, до ракетного терору. Ми це в Києві бачимо і в Україні бачимо та відчуваємо щоденно,

– наголосив дипломат.