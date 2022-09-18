Некоторые из полицейских-коллаборантов не выходят на работу, потому что боятся быть убитыми, – Федоров

В оккупированном Мелитополе среди захватчиков царят панические настроения. Причина – успешное контрнаступление ВСУ.

Накануне опубликовали список 118 полицейских-коллаборантов, согласившихся на сотрудничество с врагом. Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона, сообщает 24 канал.

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Некоторые из этих полицейских уже не выходят на работу, потому что боятся. Они прячутся и ждут наступления ВСУ. Надеются, что отсидят в тюрьме, но останутся в живых.

Оккупанты бегут из Мелитополя

Российские оккупанты бегут из Мелитополя в сторону временно оккупированного Крыма. Федоров 13 сентября рассказал, что колонны военной техники были замечены на пункте пропуска в Чонгаре.

Захватчики еще и везут с собой награбленное. В Запорожской области они взламывают гаражи и похищают гражданские машины. Мэр предупредил, что владельцам авто следует заранее обезопасить свой транспорт.

К слову, оккупанты планировали провести свой псевдореферендум. Среди возможных дат было 11 сентября. Однако успешное контрнаступление ВСУ испортило намерения. Федоров уверен, что никакого "референдума" уже точно не будет.

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