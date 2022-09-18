Напередодні опублікували список 118 поліцейських-колаборантів, які погодились на співпрацю з ворогом. Про це розповів мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону, повідомляє 24 канал.

До речі Гучно біля тимчасово окупованого Мелітополя: де були вибухи

Деякі з цих поліцейських вже не виходять на роботу, бо бояться. Вони ховаються та чекають наступу ЗСУ. Сподіваються, що відсидять у в'язниці, але залишаться живими.

Окупанти тікають з Мелітополя

Російські окупанти тікають з Мелітополя у бік тимчасово окупованого Криму. Федоров 13 вересня розповів, що колони військової техніки помітили на пункті пропуску у Чонгарі.

Загарбники ще й везуть з собою награбоване. У Запорізькій області вони зламують гаражі та викрадають автівки цивільних. Міський голова попередив, що власникам авто варто заздалегідь убезпечити свій транспорт.

До слова, окупанти планували провести свій псевдореферендум. Серед ймовірних дат було 11 вересня. Однак успішний контрнаступ ЗСУ зіпсував наміри. Федоров впевнений, що ніякого "референдуму" вже точно не буде.

Зверніть увагу! У Мелітополі постійно лунають потужні вибухи на аеродромі. Наприклад, 16 вересня, вони були біля аеродрому, а 15 вересня – у південній частині Мелітополя.

Може зацікавити – окупанти у відчаї намагаються відімстити за Ізюм: відео