Некоторые люди сошли с ума, – в "Слуге народа" заговорили о посадках чиновников-коррупционеров
Источник:Давид Арохамия
В "Слуге народа" анонсировали активные аресты коррумпированных чиновников. Поскольку многие из них проигнорировали призывы сфокусироваться на войне и помощи пострадавшим.
Глава фракции партии Давид Арахамия подчеркнул, что принцип "некогда" уже не сработает. И прокомментировал свежий скандал с закупками продуктов для военных.
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С 24 февраля по официальным и неофициальным каналам постоянно предупреждали чиновников всех уровней: сфокусироваться на войне, помощи пострадавшим, уменьшении бюрократии и перестать заниматься сомнительными делами. До многих дошло. А ко многим, к сожалению, нет. Пожалуй, этой весной точно сажать будем активно,
– заметил Арахамия.
В Слугах обещают разобраться со свежими скандалами
Он также сообщил, что в ближайшее время завершится конкурс на должность директора НАБУ, поэтому построение независимой антикоррупционной инфраструктуры будет завершено.
"Не ко времени" уже не работает. Некоторые люди сошли с ума и мародерят без страха и упреков совести. Это касается и недавних закупок генераторов, и свежих скандалов в Министерстве обороны,
– уточнил Давид Арахамия.
Он пообещал, что сегодня на Комитете нардепы разберутся в ситуации, а Арахамия будет инициировать возвращение парламентского контроля за деятельностью исполнительной власти.
Руководитель фракции также процитировал президента, мол, "эта неделя будет временем соответствующих решений".
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"Жировать за государственные средства не получится"
На сайте партии "Слуг" также опубликовали заявление с призывом к правоохранительным и антикоррупционным органам провести тщательное, бескомпромиссное и быстрое расследование фактов относительно коррупционных действий высокопоставленных должностных лиц правительства и отдельных министерств.
"Времена, когда люди при должностях могли себе жировать за государственные средства, прошли безвозвратно", – говорится в сообщении.
В заявлении указали, что "эти люди должны быть жестко наказаны в полном соответствии с законом. Несмотря на должности и время пребывания на нем. Несмотря на личные достижения или узнаваемость в информационном пространстве".
Скандал с закупками продуктов для военных: главное
- СМИ опубликовали копию соглашения стоимостью 13,16 миллиарда гривен, заключенного 23 декабря Минобороны на услуги организации питания в 2023 году воинских частей, дислоцированных в Полтавской, Сумской, Киевской, Житомирской, Черниговской и Черкасской областях. Цены – значительно завышенные.
- Для сравнения издания выбрало сеть магазинов "Сільпо" в спальном районе Киева. Цены на наиболее ходовые продукты оказались завышенными в 2 – 3 раза.
- В тот же день руководство Министерства обороны Украины вызвали на Комитет Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороны и разведки.
- В Минобороны прокомментировали ситуацию на следующий день: заверили, что все закупки производятся в законном порядке. Более того, Минобороны готовит материалы в СБУ по распространению заведомо ложных сведений.