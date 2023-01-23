Некоторые люди сошли с ума, – в "Слуге народа" заговорили о посадках чиновников-коррупционеров

В "Слуге народа" анонсировали активные аресты коррумпированных чиновников. Поскольку многие из них проигнорировали призывы сфокусироваться на войне и помощи пострадавшим.

Глава фракции партии Давид Арахамия подчеркнул, что принцип "некогда" уже не сработает. И прокомментировал свежий скандал с закупками продуктов для военных.

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С 24 февраля по официальным и неофициальным каналам постоянно предупреждали чиновников всех уровней: сфокусироваться на войне, помощи пострадавшим, уменьшении бюрократии и перестать заниматься сомнительными делами. До многих дошло. А ко многим, к сожалению, нет. Пожалуй, этой весной точно сажать будем активно,

– заметил Арахамия.

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Он также сообщил, что в ближайшее время завершится конкурс на должность директора НАБУ, поэтому построение независимой антикоррупционной инфраструктуры будет завершено.

"Не ко времени" уже не работает. Некоторые люди сошли с ума и мародерят без страха и упреков совести. Это касается и недавних закупок генераторов, и свежих скандалов в Министерстве обороны,

– уточнил Давид Арахамия.

Он пообещал, что сегодня на Комитете нардепы разберутся в ситуации, а Арахамия будет инициировать возвращение парламентского контроля за деятельностью исполнительной власти.

Руководитель фракции также процитировал президента, мол, "эта неделя будет временем соответствующих решений".

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"Жировать за государственные средства не получится"

На сайте партии "Слуг" также опубликовали заявление с призывом к правоохранительным и антикоррупционным органам провести тщательное, бескомпромиссное и быстрое расследование фактов относительно коррупционных действий высокопоставленных должностных лиц правительства и отдельных министерств.

"Времена, когда люди при должностях могли себе жировать за государственные средства, прошли безвозвратно", – говорится в сообщении.

В заявлении указали, что "эти люди должны быть жестко наказаны в полном соответствии с законом. Несмотря на должности и время пребывания на нем. Несмотря на личные достижения или узнаваемость в информационном пространстве".

Скандал с закупками продуктов для военных: главное