Некоторые страны "хотят" нас в НАТО, но делают все, чтобы мы туда не попали, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о цинизме некоторых членов НАТО. Мол, публично они заявляют, что хотят, чтобы Украина присоединилась к Альянсу, а за глаза делают все, чтобы этого не произошло.

В своем интервью президент прокомментировал требования России по неприсоединению Украины к НАТО. Он отметил, что с Украиной никто напрямую это не обсуждал или тем более не озвучивал никаких угроз.

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От России – никаких сигналов

Отвечая на вопрос по поводу ультиматумов России, касающихся членства в НАТО, глава государства подчеркнул, что Украина не получала никаких сигналов, никаких указаний.

Мы же самостоятельная страна. Поэтому наша реакция будет соответствуещей. Вопрос в том, что в диалоге с другими странами Россия точно задает вопрос о членстве Украины в Альянсе,

– заметил Владимир Зеленский.

При этом обычно Россия задает этот вопрос либо как условие, либо как переговорную позицию. И даже никогда не скрывает, что откровенно против того, чтобы Украина вступила в НАТО.

Не только Россия против Украины в НАТО

Президент отмечает, что для Украины такая позиция России неприемлема. При этом, по его словам, нужно откровенно друг другу говорить, что в этом отношении есть разные позиции.

"Есть еще позиция некоторых других стран, которые говорят: мы вам рады в НАТО. Но делают все, чтобы мы туда не дошли. Поэтому мы ограничиваемся друзьями, теми, о ком мы точно знаем, что они за и точно поддерживают", – заявил президент Украины.

О ком может идти речь

Наиболее вероятным вариантом может быть соседняя Венгрия. Западная соседка давно блокирует вступление в НАТО и ЕС. В частности, из-за своих претензий относительно украинского Закарпатья.

Недавно секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что "один из соседей" заблокировал нам вступление в кибер-НАТО. Впоследствии стало известно, что это была именно Венгрия.

Также интересно поведение Венгрии во время российской эскалации. Она отказалась от размещения дополнительных сил НАТО, а вместо этого заявила, что хочет говорить с Россией.

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