Некуда сажать, – Рябикин рассказал о кадровых проблемах в Минстратегпроме

Министр по стратегическим отраслям промышленности Павел Рябикин рассказал о нехватке работников в его ведомстве. Среди причин – слишком маленькая площадь здания министерства.

Недоукомплектация Минстратегпрома составляет более 40%. Поэтому кадровые вопросы приоритетны для нового министра.

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Кадровые вопросы отвлекают от более важных вопросов

Павел Рябикин заявил, что Минстратегпром просто не может принять на работу новых людей из-за того, что их негде разместить в здании министерства. То есть штаб расширить, по словам Рябикина, практически невозможно.

Недоукомплектовано около 40 процентов штата, но есть проблема — здание, в котором расположено министерство, не позволяет разместить всех. Людей не принимают на работу, потому что их негде сажать,

– заявил Рябикин.

По словам министра, кадровые вопросы отвлекают его от работы над более важными вопросами. В частности, проблемами оборонного заказа и оборонно-промышленного комплекса.

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