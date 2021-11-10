Некуда сажать, – Рябикин рассказал о кадровых проблемах в Минстратегпроме
Источник:"Бабель"
Министр по стратегическим отраслям промышленности Павел Рябикин рассказал о нехватке работников в его ведомстве. Среди причин – слишком маленькая площадь здания министерства.
Недоукомплектация Минстратегпрома составляет более 40%. Поэтому кадровые вопросы приоритетны для нового министра.
Интересно Не смог реформировать таможню без денег, – Рябикин о том, почему перешел в Кабмин
Кадровые вопросы отвлекают от более важных вопросов
Павел Рябикин заявил, что Минстратегпром просто не может принять на работу новых людей из-за того, что их негде разместить в здании министерства. То есть штаб расширить, по словам Рябикина, практически невозможно.
Недоукомплектовано около 40 процентов штата, но есть проблема — здание, в котором расположено министерство, не позволяет разместить всех. Людей не принимают на работу, потому что их негде сажать,
– заявил Рябикин.
По словам министра, кадровые вопросы отвлекают его от работы над более важными вопросами. В частности, проблемами оборонного заказа и оборонно-промышленного комплекса.
Назначение Рябикина в Кабмин: главное
- 15 сентября 2021 года Кабинет Министров Украины переназначил Павла Рябикина главой Госпогранслужбы.
- В октябре появилась информация о том, что Рябикин может получить должность министра социальной политики. позже в СМИ сообщили, что глава таможни возглавит Минстратегпром.
- 4 ноября 237 нардепов поддержали назначение Рябикина главой Минстратегпрома.