Недоукомплектація Мінстратегпрому становить понад 40%. Тому кадрові питання пріоритетними для нового міністра.
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Кадрові питання відволікають від важливіших питань
Павло Рябікін заявив, що Мінстратегпром просто не може прийняти на роботу нових людей через те, що їх немає куди розмістити у будівлі міністерства. Тобто штаб розширити, за словами Рябікіна, фактично неможливо.
Недоукомплектовано близько 40 відсотків штату, але є проблема — та будівля, в якій розташоване міністерство, не дозволяє розмістити всіх. Людей не приймають на роботу, бо їх немає де садити,
– заявив Рябікін.
За словами міністра, кадрові питання відволікають його від роботи над важливішими питаннями. Зокрема проблемами оборонного замовлення та оборонно-промислового комплексу.
Призначення Рябікіна в Кабмін: головне
- 15 вересня 2021 року Кабінет Міністрів України перепризначив Павла Рябікіна головою Держприкордонслужби.
- У жовтні з'явилася інформація про те, що Рябікін може отримати посаду міністра соціальної політики. пізніше у ЗМІ повідомили, що голова митниці очолить Мінстратегпром.
- 4 листопада 237 нардепів підтримали призначення Рябікіна головою Мінстратегпрому.