Готовит почву для новой агрессии: ISW оценил заявление Лаврова о "нелегитимности" Зеленского

Россияне только делают вид, что будто готовы к миру, а на самом деле только придумывают причины для продолжения войны. Так, в Кремле снова начали крутить старую шарманку о "нелегитимности" Зеленского.

Так, 23 мая глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Владимир Зеленский якобы не является легитимным главой государства. Он предположил, что Россия могла бы вести переговоры с руководством Верховной Рады Украины, передает 24 Канал со ссылкой на ISW.

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Почему в Кремле снова говорят о "нелегитимности" Зеленского

Кроме того, Лавров отметил, что любое будущее мирное соглашение по Украине должно включать условия, которые делают невозможным избрание и становление в Украине будущих прозападных правительств.

В Институте изучения войны заметили, что заявление российского министра является открытым требованием смены режима в Украине как условия для любого будущего мирного соглашения – требованием, которое российские чиновники систематически выдвигают под прикрытием требований о "денацификации" Украины.

Вероятно, в будущем Россия намеренно будет выставлять любое прозападное правительство Украины как такое, что "унаследовало нелегитимность" всех украинских правительств после 2014 года, и создавать условия для заявлений, что любое соглашение с Украиной якобы не является обязательным для России.

Лавров также отверг недавнее предложение Дональда Трампа провести переговоры по войне России против Украины в Ватикане. Лавров заявил, что такие переговоры в Ватикане были бы "нереалистичными" и "некомфортными" для представителей "двух православных стран".