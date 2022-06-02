"Нелегкая судьба российских танкистов": в ВСУ показали, как наши воины жгут врага

ВСУ 2 июня обнародовали эффектные кадры уничтожения российских оккупантов. Врагу ежедневно наносят значительные потери.

Сухопутные войска ВСУ обнародовали видео на официальной странице. За считанные минуты оно собрало сотни понравившихся и много комментариев.

Заметьте , США заранее разместили HIMARS в Европе, чтобы как можно быстрее передать украинцам

Нелегкая судьба российских танкистов – их постоянно жгут украинские воины,

– говорится в сообщении.

Украинцы благодарят в комментариях героям и оставляют много теплых слов. Предлагаем просмотреть самые яркие:

"невероятная гордость за наших воинов защитников и безграничное спасибо";

"вы лучшие на всей земле, вы – герои современности";

"невозможно выразить словами чувство к нашим героям".

ВСУ накрыли врага степях Донбасса

Украинские герои накрыли российских оккупантов в степях Донбасса из "Стугны" - противотанкового ракетного комплекса. Впоследствии сообщили, что счет вышел 4:0 в пользу "Стуни".

Данные от Генштаба ВСУ

Алексей Громов – заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ – заявил, что российские захватчики пытаются окружить украинских героев в Луганской области.

В Северодонецке – ожесточенные уличные бои. Пока невозможно точно сказать, сколько процентов города контролируют российские захватчики. Ситуация постоянно меняется. В частности, в ночь на 2 июня украинским героям удалось отразить один из кварталов города. Защитники Северодонецка должны быть готовы к разным вариантам развития событий. Однако в Генштабе подчеркнули, что герои не получали задания отходить .

Потери врага

Украинские защитники и защитницы продолжают защищать родную землю от российских оккупантов. Врагу наносят значительные потери в живой силе и технике. По состоянию на 2 июня в Генштабе ВСУ заявили, что ликвидировать удалось уже около 30 850 кафиров .

Кроме того, удалось уничтожить:

танков – 1363 (+2) единиц,

боевых бронированных машин – 3354 (+11) единиц,

артиллерийских систем – 661 (+2) единиц,

РСЗО – 207 (+0) единиц,

средств ПВО – 95 (+1) единиц,

самолетов – 210 (+2) единиц,

вертолетов – 175 (+0) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 521 (+2),

крылатых ракет – 120 (+0),

кораблей /катеров – 13 (+0) единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 2325 (+35) единиц,

специальной техники – 51 (+2).

Важно – американский дрон Puma уже на передовой: смотрите видео