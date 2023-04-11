Нельзя игнорировать войну: Зеленский обратился к украинцам

Владимир Зеленский вечером 11 апреля обратился к украинцам. Президент подчеркнул, что сейчас и украинскому народу, и партнерам следует не терять ощущение пути, который впереди.

Украинский лидер рассказал, что провел заседание Ставки Главнокомандующего. Приоритетом была ситуация на фронте. В частности, то, что удается на основных – тяжелых направлениях. Зеленский подчеркнул, что говорит о Бахмуте, Авдеевке, в целом о Донбассе, Кременной и Луганщине в целом.

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Кроме того, во время заседания ставки обсудили то, что только предстоит, то, над чем работают. Зеленский заслушал ряд докладов. В частности, ГУР, Генштаб и МВД.

Зеленский обратился к украинцам: смотрите видео

Мы сейчас на таком этапе войны, когда важно и нашему обществу, и партнерам не терять чувство пути, по которому мы должны пройти. Конкретно пути. Пути, который впереди. По сравнению с прошлым годом во многих местах сейчас тише. Но это не значит, что можно где-то там игнорировать войну или быть менее сконцентрированными на помощи государству,

– подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что Украине уже удалось сделать вместе с партнерами многое для защиты людей, Украины и всей свободной Европы. Однако это не значит, что сейчас можно почивать на лаврах.

Путь – впереди, и он нуждается в не меньшем единстве и не меньшей сосредоточенности.

Глупо лишь пассивно надеяться, что победу принесет кто-нибудь другой: тот, кто сейчас в окопах, кто сейчас в штурмах. Все одерживают победу. И те, кто сражаются, и те, кто дают оружие, и те, кто сокращают возможности государства-террористки.

"Так же, как в составе Ставки каждый отвечает за свою часть обороны государства, на пути к победе каждому и каждой следует понимать: а что ваши шаги к победе? Но на весь ли путь хватает этих шагов?", – отметил Зеленский.

Кроме того, украинский лидер рассказал об интересной и содержательной встрече с благотворителем Говардом Баффетом. Он поддерживает многие проекты, реализуемые в Украине.