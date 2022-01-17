Нельзя позволить Путину возродить СССР, – американский сенатор

Сенатор Митт Ромни заявил, что США и партнеры должны помешать Владимиру Путину воссоздать Советский Союз. Политик убежден, что глава Кремля хочет именно этого.

Американский сенатор Митт Ромни прокомментировал действия России и высказал свое предположение относительно того, каковы планы Владимира Путина.

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Путин хочет возродить СССР

Он (Путин – 24 канал) пытается восстановить то, что имел раньше. Этого нельзя допустить,

– заявил Ромни.

Сенатор считает, что глава Кремля стремится воссоздать Советский союз в определенной форме. Для этого, пояснил Ромни, Путин пытается разделить НАТО и ослабить его. "Нам нужен сильный Альянс НАТО не только для противостояния России, но и против Китая", – отметил сенатор.

Он убежден, что Западу следует заблокировать газопровод "Северный поток-2", который должен проходить из России в Германию через Балтийское море. На днях представители Демократической партии Сената заблокировали попытку республиканцев наложить санкции на этот трубопровод.

"Мы должны дать ему понять, что газопровод не будет работать. У него (Путина – 24 канал) не будет этого богатства, если он предпримет какие-либо действия для свержения правительства в Украине", – подчеркнул Ромни. Он добавил, что российский президент будет отвечать за свои действия.

Против Путина могут ввести персональные санкции: что известно

Сенатор от Республиканской партии Марко Рубио на днях представил законопроект, который предлагает ввести персональные санкции против Владимира Путина. Ограничения против главы Кремля могут ввести в случае дальнейшего вторжения России в Украину.

Это уже вторая похожая инициатива в Сенате США. Первый документ там опубликовали 12 января – в день переговоров России с НАТО.

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