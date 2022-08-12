Сделаем все, чтобы россияне почувствовали крепкий украинский ответ, – обращение Зеленского

После всех военных преступлений, которые творили оккупанты в Украине, к россии можно относиться только, как к стране-террористу. Соответствующим должно быть отношение к ее гражданам.

Об этом во время своего вечернего обращения рассказал президент Владимир Зеленский, сообщает 24 канал. Он поблагодарил Чехию, государства Балтии и другие страны, которые вынесли на официальный уровень дискуссии в Евросоюзе о визах для россиян.

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Президент рассказал о праздновании Дня молодежи

Зеленский отметил, что 12 августа в Украине впервые одновременно с большинством стран мира отмечали Международный день молодежи.

Прошлым летом было принято это решение – перенести празднование на 12 августа, чтобы и в такой символической вещи быть вместе с Европой. И это сработало. Сегодня День молодежи ощущался очень органичным,

– заметил глава государства.

Он рассказал, что вместе с первой леди встретился с юными героями-спасителями – детьми и подростками, которые не на свои годы крепкие и ответственные.

"Они собирают деньги для армии, они помогают нашим раненым, помогают людям, помогают спасать жизни людей. Провели в Мариинском дворце, в Белом зале Героев Украины, специальную церемонию награждения таких наших юных героев", – добавил президент.

Зеленский напомнил несколько имен юных героев:

Максим Бровченко,

Иринка Васильева,

Александр Гуцал,

Егор Шемет,

Давид Понуляк,

Глеб Бондаренко,

Андрей Покраса,

Даниил Сергеев.

Президент отметил, что им всем – от 7 до 16 лет, и далеко не у каждого взрослого есть подобные достижения в биографии.

"Также встретился сегодня с представителями различных молодежных сообществ и организаций – образовательных, волонтерских, военных, творческих, "Пласта", с представителями молодежи из диаспоры... Была на встрече и Марина Вязовская – очень горжусь – одна из самых известных молодых украинок, которая получила высшую награду в мире математики – знаменитую Медаль Филдса", – добавил глава государства.

По его словам, разговор был плодотворным и теплым. В частности, обсудили оборону, победу, будущее и институты Украины. Зеленский услышал очень хорошие идеи и обещает их реализовать.

"Провел сегодня переговоры с понтификом. Поблагодарил Папу Франциска за поддержку украинцев. Обсудили, что мы вместе можем сделать, чтобы вернуть мир государству. Проинформировал его о ситуации на передовой и постоянных попытках россии повысить уровень террора. Он соглашается, нас поддерживает", – добавил президент.

Смотрите обращение Владимира Зеленского:

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Весь мир должен признать россию страной-террористом

Зеленский рассказал, что в Латвии накануне приняли решение о признании россии государством-спонсором терроризма.

Работаем над тем, чтобы весь мир сделал то же самое. Это справедливо. Это правильно. И это будет. После всего, что оккупанты наделали в Украине, может быть лишь одно отношение к россии – как к государству-террористу. И, кстати, именно с этой точки зрения стоит определяться с отношением к гражданам россии,

– подчеркнул президент.

Он поблагодарил Чехию, государства Балтии и другие страны, которые вынесли на официальный уровень дискуссии в Европе вопрос о визах для граждан государства-террориста.

"Конечно, мы все понимаем: есть люди, действительно нуждающиеся в защите, которых преследуют в россии, даже могут убить, а значит, они должны получить помощь цивилизованного мира. Это известные юридические механизмы – через беженство, через прошение об убежище, через другие возможности помочь и поддержать", – отметил Зеленский.

Он добавил, что это касается тех россиян, кто борется и кого преследуют, и отнюдь не их отдыха в Европе, развлечений или дел по бизнесу. Глава государства подчеркнул, что работать на страну-террориста нельзя.

"Во-первых, должна быть гарантия, что российские убийцы и пособники государственного террора не будут пользоваться шенгеном. А во-вторых, нельзя разрушать саму идею Европы, наши общие европейские ценности, то есть нельзя превращать Европу в супермаркет, в котором неважно, кто заходит – главное, чтобы человек просто расплатился за товары", – заявил президент.

По его словам, именно поэтому визовые ограничения для граждан россии являются справедливыми, и все защитники европейских ценностей должны на них настаивать.

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Президент наградил военных

Зеленский рассказал, что вечером традиционно подписал указ о награждении украинских воинов. Государственными наградами отметили 181 участника боевых действий, 33 из которых – посмертно.

Всего за время войны были награждены уже более 26,5 тысячи украинцев и украинок,

– заметил глава государства.

Он добавил, что благодарен всем, кто защищает Украину, сдерживает очень жестокие удары оккупантов в Песках, Авдеевке, на Бахмутском направлении, держит Харьковскую область и защищает наш Юг.

"Мы сделаем все, чтобы каждый оккупант, чтобы государство-террорист в целом почувствовали полностью, что такое крепкий украинский ответ на их террор. Слава всем нашим воинам! Слава Украине!", – подытожил президент.

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