Нельзя умалять силу противника, – Данилов об вероятности наступления России на Востоке

Российские военные, по данным Генштаба, готовы к большому наступлению на Донетчине и Юге. Секретарь СНБО Алексей Данилов высказался, как будет развиваться ситуация на Востоке Украины.

Данилов оценил ситуацию на Востоке

Данилов заявил, что нельзя умалять силу противника. Как утверждает секретарь СНБО, "это недопустимые вещи".

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Оценивая ситуацию на Востоке, Данилов упомянул высказывания главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в кабинете президента Владимира Зеленского.

По его словам, тогда Залужный сказал, что только бой покажет, смогут ли украинские военные остановить российских оккупантов.

Я могу ответить, как ответил где-то в конце января наш главнокомандующий генерал Залужный. Тогда в кабинете президента, я помню, было совещание, и президент спросил: "Валерий Федорович, господин генерал, мы сможем их одолеть?" На что генерал Залужный сказал: "Господин президент, бой покажет",

– рассказал Данилов.

"Поэтому никто вам сейчас этого сказать не может. Это покажет только бой", – добавил он.

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