Нет света, связи и интернета: что происходит в Горловке
В городе Горловка Донецкой области выключили свет. Люди общаются через мобильный интернет, который работает плохо.
Соответствующую информацию рассказывают местные жители. Такие данные по состоянию на 7 утра 24 февраля.
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В Горловке нет света и интернета
В одном из кварталов Горловки нет света, связи и плохо работает мобильный интернет. Обычный интернет тоже неизвестно, работает из-за отсутствия электричества,
– рассказал местный житель.
Также в городе нет воды. Из-за отсутствия света невозможно проверить, есть ли домашний интернет.
Известно, что стреляют больше, чем обычно. Улицы пусты – нет ни одного человека.
Более того, в некоторых районах людей не видно даже из окон. Однако источник 24 канала утверждает, что не может говорить обо всх районах города.Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкций на Россию.
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