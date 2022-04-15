Немцы должны экономить энергию, чтобы давить на Россию, – вице-канцлер
Источник:Reuters
Экономика Германии оказалась зависимой от российских энергоносителей. На фоне призывов Украины ввести эмбарго на газ и нефть в Германии заявили, что граждане должны экономить энергию.
Министр призвал немцев сменить авто на велосипеды
Вице-канцлер и министр экономики Роберт Габек заявил, что немцы должны начать экономить энергию, чтобы стать независимее от российского ископаемого топлива.
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Габек предложил немцам по возможности использовать поезд или велосипед, вместо того чтобы ездить на авто.
Каждый километр, который вы не едете на автомобиле – это вклад в то, чтобы легче отойти от российских поставок энергии. Мы также защищаем климат,
– сказал Габек.
Вице-канцлер заявил, что можно сократить 10% индивидуального потребления энергии. Также министр экономики предлагает работодателям разрешить работникам работать на дому.
"Там, где это возможно, можно было бы снова работать дома один – два дня в неделю – сначала на добровольной основе", – добавил он.
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- Как известно, Еврокомиссия работает над 6 пакетом санкций против России из-за вторжения в Украину. Наше государство требует ввести эмбарго на нефть и газ.
- Однако против введения эмбарго на российский газ выступили Австрия, Германия и Венгрия.
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