Немцы специально затягивают время, чтобы ослабить Украину, – Давидюк о предоставлении оружия

Германия обещает вооружение для Украины. Однако она постоянно находит виновных в том, что они не могут помочь.

Об этом для 24 канала сказал политолог Николай Давыдюк.

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"Немцы специально затягивают. Две недели назад они изменили стратегию. Если раньше брали на себя эту пропутинскую вину, что готовы поддерживать Путина и подыгрывать ему, то сейчас делают заявления и обвиняют другие страны в том, что Украину не примут в ЕС или она не получит дроны-камикадзе. То есть они взяли стратегию, что виновата третья сторона", – сказал Давидюк.

Ослабить позицию Украины в переговорах

По словам политолога, власти Германии поняли, что количество негатива, которое собирают среди граждан своей страны, и среди украинцев, и среди граждан Евросоюза просто зашкаливает. Поэтому должны не швейцарцы, не израильтяне и не голландцы. Давидюк назвал Шольца и Шредера двумя друзьями Владимира Путина, которые помогают ему сохранять лицо.

Сейчас все в ожидании завершения великой битвы за Донбасс и Юг Украины. Все равно будут мировые переговоры о подписании возможного мирного договора, поэтому Германия сегодня максимально ослабляет нас, чтобы мы подошли в максимально плохой ситуации.

– сказал политолог.

Он добавил, что если уже подпишут договор, то, может, немцы и привезут Украине какие-то ракеты или каски,

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Подыгрывают России и Китая

Давыдюк считает, что самое главное в этой истории страх Германии напрямую заявлять, что она против вступления Украины в ЕС. Он вспомнил, что в 2008 году руководство Германии было против вступления в НАТО.

"Это не лидерство в ЕС. Это трусость и подыгрыш Путину и позиция, которая сегодня усиливает Китай, Россию, но точно не Европу", - заявил политолог.

Против вступления Украины в ЕС выступает Франция. Давидюк отметил, что причиной такого поведения двух стран есть страх и коррупция и желание сохранять колониальное мышление, поскольку Франция и Германия смотрят на нас как на колонию. Они готовы нас менять на свои интересы.

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