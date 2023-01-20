Немцы вышли на протест: требуют предоставить Украине танки и закончить войну

20 января во время "Рамштайна" граждане Германии вышли на протест, требуя от власти предоставить Украине боевые танки. Акцию организовала Свободная демократическая партия Германии.

По случаю традиционной встречи Свободных демократов в Штутгартской государственной опере молодые либералы выступили с митингом. Они призвали федеральное правительство и канцлера Шольца продолжить объявленную поставку танков Marder.

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Победа Украины возобновит порядок в Европе

На митинге выступила федеральная глава "Молодых либералов" Франциска Брандманн.

Она отметила, что каждый желающий закончить войну должен дать Украине то, что ей нужно для победы, ведь только украинская победа восстановит европейский мирный порядок. Глава либералов призвала канцлера придать интересам Германии большее значение, чем он делает это сейчас.

Каждый заявляющий, что хочет двигаться в унисон с западными партнерами, должен быть готов двигаться сам. Поэтому мы ожидаем, что федеральное правительство в будущем будет готово взять на себя ответственность и взять на себя ведущую роль в соглашениях с нашими союзниками, вместо того чтобы просто уступать в последний возможный момент,

– сказала Брандманн.

Протесты в Германии / Фото Imago

Как отреагировали в Украине

Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник требует от нового министра обороны Германии Бориса Писториуса, чтобы федеральное правительство не сопротивлялось поставкам танков Leopard.

"Мы призываем нового министра обороны Бориса Писториуса прекратить сегодня это танковое кукольное представление в Рамштайне и немедленно начать поставки немецких Леопардов", – сказал Мельник.

Он также добавил, что для Германии еще не поздно продемонстрировать подлинное лидерство в укреплении Украины.

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