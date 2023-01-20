Немцы вышли на протест: требуют предоставить Украине танки и закончить войну
Источник:WeLoveNATO
20 января во время "Рамштайна" граждане Германии вышли на протест, требуя от власти предоставить Украине боевые танки. Акцию организовала Свободная демократическая партия Германии.
По случаю традиционной встречи Свободных демократов в Штутгартской государственной опере молодые либералы выступили с митингом. Они призвали федеральное правительство и канцлера Шольца продолжить объявленную поставку танков Marder.
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Победа Украины возобновит порядок в Европе
На митинге выступила федеральная глава "Молодых либералов" Франциска Брандманн.
Она отметила, что каждый желающий закончить войну должен дать Украине то, что ей нужно для победы, ведь только украинская победа восстановит европейский мирный порядок. Глава либералов призвала канцлера придать интересам Германии большее значение, чем он делает это сейчас.
Каждый заявляющий, что хочет двигаться в унисон с западными партнерами, должен быть готов двигаться сам. Поэтому мы ожидаем, что федеральное правительство в будущем будет готово взять на себя ответственность и взять на себя ведущую роль в соглашениях с нашими союзниками, вместо того чтобы просто уступать в последний возможный момент,
– сказала Брандманн.
Протесты в Германии / Фото Imago
Как отреагировали в Украине
Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник требует от нового министра обороны Германии Бориса Писториуса, чтобы федеральное правительство не сопротивлялось поставкам танков Leopard.
"Мы призываем нового министра обороны Бориса Писториуса прекратить сегодня это танковое кукольное представление в Рамштайне и немедленно начать поставки немецких Леопардов", – сказал Мельник.
Он также добавил, что для Германии еще не поздно продемонстрировать подлинное лидерство в укреплении Украины.
Встреча "Рамштайн": результаты
- 20 января во время очередного заседания в формате "Рамштайн" не было одобрено решение о поставках Украине танков. Хотя именно в этой технике очень нуждается Украина.
- Министр обороны Германии Борис Писториус сказал, что единого подхода к поставкам танков в Украину нет. Он уверен, что решение будет принято в ближайшей перспективе, но оно остается за канцлером.
- Писториус утверждает, будто впечатление, что есть коалиция, где помешает только Германия, обманчиво.
- Несмотря на это, Германия весной 2023 обещает предоставить Украине пакет военной помощи на 1 миллиард евро. В Берлине обещают не остановиться на поддержке Украины.
- Писториус рассказал, что в пакет помощи войдут 40 БМП Marder, 7 зенитных самоходных артиллерийских установок Gepard, дополнительные управляемые ракеты к ЗРК Iris-T и еще один зенитно-ракетный комплекс Iris-T.