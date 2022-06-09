Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. Он говорит, что Германия передала часть вооружения, но не все, что обещала.

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Эксперт знаком с германским вооружением МГ-42, это так называемая "немецкая косилка". В Германии этого оружия достаточно, как и боеприпасов к ним.

По словам Черник, есть движение в направлении этого оружия. Также немцы задекларировали передачу определенной части танков, реактивных систем залпового огня и даже зенитно-ракетного вооружения.

Надо помнить, что свободного оружия у немцев не складывает. То есть им нужно передавать свое. Немцы абсолютно уверены, что им ничего не угрожает,

– объяснил Черник.

К тому же не стоит недооценивать российские спецслужбы. Не сомневаюсь, что они глубоко интегрированы в "немецкое тело", и, по моему мнению, там присутствует целый пакет компроматов.

Позиция Германии в войне России против Украины

Немецкое правительство после вторжения России в Украину согласилось остановить строительство "Северного потока-2" и поддержало нефтяное и угольное эмбарго. Также Германия отказалась платить за российский газ в рублях.

Значительная часть немецких компаний приостановила работу в России или вышла из рынка государства-агрессорки. В то же время 38 немецких предприятий продолжают бизнес в России .

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер, несмотря на критику, долго не покидал российскую компанию "Роснефть". Он отрекся от должности председателя совета директоров только в мае.

Военная поддержка Германии тоже вызывает вопросы. Берлин блокировал поставки в Украину танков и другого тяжелого вооружения, когда немецкие компании были готовы передать нужное оружие.

1 июня канцлер Олаф Шольц пообещал поставить Украине современную систему противовоздушной обороны IRIS-T SLM. Но теперь стало известно, что поставки вооружения могут быть отложены вплоть до ноября – декабря .

Также на днях Ангела Меркель заявила , что не считает себя виновной в том, что Россия напала на Украину. Эксканцлер Германии подчеркнула: извиняться она не планирует. А отношения с Россией Меркель оправдывает "соседство".

Петр Черник о ситуации на фронте, поставках оружия и позиции ЕС