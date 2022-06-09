Про це 24 каналу розповів військовий експерт Петро Черник. Він каже, що Німеччина передала частину озброєння, але далеко не все, що обіцяла.

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Експерт знайомий з німецьким озброєнням МГ-42, це так звана "німецька косарка". У НІмеччині цієї зброї достатньо, як і боєприпасів до них.

За словами Черник, є рух у напрямку цієї зброї. Також німці задекларували передавання певної частини танків, реактивних систем залпового вогню та навіть зенітно-ракетного озброєння

Треба пам'ятати, що вільної зброї у німців на складає немає. Тобто їм треба передавати своє. Німці абсолютно впевнені, що їм нічого не загрожує,

– пояснив Черник.

До того ж, то не варто недооцінювати російські спецслужби. Не сумніваюся, що вони глибоко інтегровані в "німецьке тіло", і на мою думку там присутній цілий пакет компроматів.

Позиція Німеччини у війні Росії проти України

Німецький уряд після вторгнення Росії в Україну погодився зупинити будівництво "Північного потоку-2" та підтримав нафтове та вугільне ембарго. Також Німеччина відмовилася платити за російський газ у рублях.

Значна частина німецьких компаній призупинила роботу в Росії або вийшла з ринку держави-агресорки. Водночас 38 німецьких підприємств продовжують бізнес у Росії.

Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер попри критику тривай час не покидав російську компанію "Роснефть". Він зрікся посади голови ради директорів тільки у травні.

Військова підтримка Німеччини також викликає питання. Берлін блокував постачання Україні танків та іншого важкого озброєння, коли німецькі компанії були готові передати потрібну зброю.

1 червня канцлер Олаф Шольц пообіцяв поставити Україні сучасну систему протиповітряної оборони IRIS-T SLM. Та тепер стало відомо, що поставки озброєння можуть відкласти аж до листопада – грудня.

Також днями Ангела Меркель заявила, що не вважає себе винною у тому, що Росія напала на Україну. Ексканцлерка Німеччини наголосила: вибачатися вона не планує. А відносини з Росією Меркель виправдовує "сусідством".

Петро Черник про ситуацію на фронті, постачання зброї та позицію ЄС