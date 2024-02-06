"Мариуполь, Ростовская область": немецкая почта DHL отправляет посылки на оккупированные территории

Немецкая компания экспресс-доставки DHL перевозит посылки на оккупированные территории. Более того, в документах на отправку отмечается, что Мариуполь – это якобы Ростовская область.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он в сети также опубликовал документы, по которым можно отследить посылку.

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Немецкая DHL доставляет почту в оккупированный Мариуполь

По словам Андрющенко, отправить почту через немецкую компанию DHL в оккупированный Мариуполь очень просто. Так, в Германии можно взять ТТН на почте, заполнить шаблон на двух языках – немецком и русском. Посылку можно упаковать в любую коробку, главное – чтобы вес не превышал 20 килограммов.

Как утверждает Андрющенко, стоимость доставки в оккупированный Мариуполь достигает около 63 евро. Индекс Мариуполя при доставке остается неизменным, необходимо добавить только цифру 2 спереди. Однако возмущает в этом случае и факт того, что указывать необходимо "Мариуполь, Ростовская область". Более того, надо также добавить, что это квазиреспублика "днр".

Посылку можно отследить с помощью российской почты, Track24 или почту Донбасса. Андрющенко в сети также опубликовал пример свежего отправления, которое оформили в Германии в Мариуполь 4 февраля 2024 года.

Доказательства, которые свидетельствуют, что немецкая DHL доставляет почту в оккупированный Мариуполь – больше в галерее

Вот так. А вы говорите ZDF... Здесь нормально почта принимает, "ДНР", "Мариуполь, Россия" и ничего там ни у кого не лопнуло. Ни совесть, ни честь. Извините, но это полный *****. За край всего разумного. Что там у нас, DHL в спонсорах терроризма не учитывается, нет? Ну-ну,

– возмущенно написал Андрющенко.

Какова позиция компании по российской агрессии

Сейчас 24 Канал подал официальный запрос в компанию DHL и ожидает ответа. Впрочем, на официальном сайте компаний говорится, что компания приостановила работу в России и Беларуси.

"Мы приостановили предоставление услуг по обработке входящих грузов в России и Беларуси, поэтому сейчас мы не делаем доставку в эти страны", – говорится в официальном заявлении.



Официальная позиция на сайте компании / Скриншот

Учитывая официальные сообщения на странице компании DHL, возникает вопрос – как посылки из Германии доставляют на оккупированные Россией территории.