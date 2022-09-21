Дело на полмиллиарда: немецкая полиция провела обыски у российского олигарха

Российский олигарх Алишер Усманов подозревается в отмывании средств и уклонении от уплаты налогов. Полицейские обыскали его баварскую виллу.

В течение нескольких месяцев следователи собирали информацию об олигархе. 21 сентября начались обыски на нескольких объектах недвижимости Усманова на озере Тегернзе, возле Мюнхена. Об этом сообщило немецкое издание Der Spiegel.

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Обыски у российского олигарха

Чтобы проверить все детали, на месте работают 250 полицейских и сотрудники службы расследования налоговой.

По информации Der Spiegel, в течение 2014 – 2022 годов Алишер Усманов не уплатил 555 миллионов евро налогов на доходы и подарки.

Россиянин с 2014 года жил в Тегернзе. Поэтому власть и считает его налогоплательщиком в Германии, – допускают в СМИ.

В чем еще подозревают Алишера Усманова

Усманов засветился и во время разоблачения "Панамских документов".

Как выяснилось, олигарх мог скрыть значительные активы и прибыль от прироста капитала с помощью оффшоров и непрозрачных холдингов компаний.

Ранее он был совладельцем компании на Британских Виргинских островах. Однако в 2014-м якобы передал свою долю стоимостью более миллиарда евро другим бизнесменам.

А вот уплатил ли налог, пока неизвестно, – отмечают в немецком издании.

Что такое "Панамские документы"

Так назвали утечку конфиденциальной информации юридической фирмы Mossack Fonseca, специализирующейся на работе с оффшорами. В 2015 году аноним передал изданию Süddeutsche Zeitung 11 миллионов документов этой фирмы. Была найдена важная информация о 12 лидерах государств мира.

Кто такой Алишер Усманов

Усманов – друг путина и один из богатейших российских олигархов.

Из-за полномасштабной войны россии против Украины он попал под санкции США, Великобритании и ЕС. Олигарх пытался оспорить это решение.

В начале марта Германия конфисковала у миллиардера 156-метровую яхту стоимостью почти в 600 миллионов долларов.

Напомним, ранее международные партнеры Украины предлагали создать "Фонд покаяния". Чтобы разрешить российским олигархам откупиться и легально выйти из-под санкций.

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