Упродовж кількох місяців слідчі збирали інформацію про олігарха. 21 вересня почали обшуки одразу на кількох об'єктах нерухомості Усманова на озері Тегернзе, поблизу Мюнхена. Про це повідомило німецьке видання Der Spiegel.

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Обшуки в російського олігарха

Аби перевірити всі деталі, на місці працюють 250 поліцейських та співробіників служби розслідувань податкової.

За інформацією Der Spiegel, упродовж 2014 – 2022 років Алішер Усманов не сплатив 555 мільйонів євро податків на доходи та подарунки.

Росіянин з 2014 року жив на Тегернзе. Тому влада і вважає його платником податків у Німеччині, – припустили у ЗМІ.

У чому ще підозрюють Алішера Усманова

Усманов засвітився і під час викриття "Панамських документів".

Як з’ясувалося, олігарх міг приховати значні активи та прибуток від приросту капіталу за допомогою офшорів та непрозорих холдингів компаній.

Раніше він був співвласником компанії на Британських Віргінських островах. Однак у 2014-му нібито передав свою частку вартістю понад мільярд євро іншим бізнесменам.

А от чи сплатив податок, досі невідомо, – зазначають у німецькому виданні.

Що таке "Панамські документи"

Так назвали витік конфіденційної інформації юридичної фірми Mossack Fonseca, яка спеціалізується на роботі з офшорами. У 2015-му анонім передав виданню Süddeutsche Zeitung 11 мільйонів документів цієї фірми. Було знайдено важливу інформацію щодо 12 лідерів держав світу.

Хто такий Алішер Усманов

Усманов – друг путіна та один з найбагатших російських олігархів.

Через повномасштабну війну росії проти України він потрапив під санкції США, Великої Британії та ЄС. Олігарх намагався оскаржити це рішення.

На початку березня Німеччина конфіскувала у мільярдера 156-метрову яхту вартістю у майже 600 мільйонів доларів.

Нагадаємо, раніше міжнародні партнери України пропонували створити "Фонд покаяння". Аби дозволити російським олігархам відкупитися та легально вийти з-під санкцій.

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