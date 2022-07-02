Отстрелялась и спряталась: как немецкая САУ PzH 2000 отработала по российским захватчикам

Украина получает все более широкий ассортимент военного вооружения от западных партнеров. Среди них и немецкие гаубицы Panzerhaubitze 2000, которые эффективно стреляют по позициям врага.

Министерство обороны Украины опубликовало видео работы самоходной артиллерийской установки Panzerhaubitze 2000 года по российским захватчикам на восточных рубежах.

Стоит внимания Крушит танки и укрепления: на что способна пушка Panzerhaubitze 2000, которая уже на фронте

Там отметили и преимущества, которыми обладают немецкие гаубицы. Среди них быстрострельность, точность, эффективное использование боеприпасов и минимальное время поражения цели и отход с боевой позиции.

Видео стрельбы PzH 2000 по российским оккупантам

Последнее очень важно. Ведь время играет довольно важную роль во время боевых действий. Всего за три минуты батарея из исходного положения переходит в боевое, и так же быстро собирается. А благодаря автоматизированным системам эту артиллерийскую установку не нужно пристреливать. Она имеет полуавтоматическую систему зарядки и современные навигационные системы, позволяющие орудию быстро определить свою локацию, а соответственно – моментально навести цель. Оккупанты даже не успеют понять, где именно стоит PzH 2000, ведь первый выстрел полетит сразу в цель. А после этого САУ может сразу отойти на безопасное расстояние, выйдя из возможной зоны поражения.

Современное вооружение для украинских военных

Panzerhaubitze 2000 или сокращенно PzH 2000 – это немецкая 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка. Она стоит на вооружении во многих армиях мира. Украинские военные тоже просили предоставить ее для защиты от российского агрессора. И получили ее. Для этого наши артиллеристы прошли необходимое обучение, чтобы правильно ею пользоваться. Ведь для обслуживания этой пушки нужно 5 человек: командир, наводчик, механик и 2 заряжателя (они нужны на случай, если автоматизированные системы PzH 2000 выйдут из строя). Обычно для обслуживания этой пушки достаточно и двух человек.

Сколько именно Panzerhaubitze 2000 было передано украинской армии – неизвестно. Украинская власть придерживается в этом случае принципа молчания относительно количества такого вооружения и его местонахождения на фронте.

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт 22 июня заявила, что Германия и Нидерланды доставили 12 таких САУ в Украину. А уже 28 июня на саммите НАТО она заявила, что Германия и Нидерланды передадут еще шесть PzH-2000 украинской армии.

PzH 2000 стала шестым видом артиллерии 155-миллиметрового калибра, который используют украинские военные. Наши воины уже бьют врага с помощью M777, FH70, M109, AHS Krab и Caesar.

Смотрите видео об особенностях работы PzH 2000