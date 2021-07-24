Немецкая ведущая измазала себя грязью для сюжета о наводнениях и потеряла работу: видео
Источник:твитер Майкла Цисманна
В Германии ведущая лишилась работы из-за неоднозначного поступка во время включения. Она вымазала свою одежду грязью перед сюжетом о наводнениях в городе Бад-Мюнстерайфель.
Журналистка Сюзанна Олен включалась для немецкого телеканала RTL. Она находилась в городе, пострадавшем от сильных наводнений, которые накрыли Европу.
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В сети появилось видео, на котором видно, как она некоторое время стоит над руинами посреди улицы, а потом наклоняется к земле, чтобы вымазать себя грязью. Эти кадры быстро стали вирусными.
Скандальный поступок журналистки: смотрите видео
Олен включается в эфир: смотрите видео
Журналистка извинилась, но ее уволили
После негативных комментариев телеканала на сайте RTL появилось официальное заявление Олен. Журналистка извинилась и объяснила, что это был необдуманный поступок. По ее словам, накануне в течение нескольких дней она помогала жертвам наводнения. Поэтому, ей было "стыдно сниматься на камеру в чистой одежде перед спасателями".
Со мной как журналисткой такого не должно было произойти. Но как с человеком, который занимается судьбой тех, кто выжил, это случилось. Простите,
– отметила она.
Телеканал, на котором работала Олен, заявил, что она нарушила журналистские стандарты. Ее поступок там охарактеризовали как "серьезную ошибку" и устранили женщину от работы.
Заявление с извинениями Олен опубликовала и в своем инстаграме. В комментариях к посту ее поддержали многие коллеги. Они пишут, в частности, что нужно уделять внимание помощи пострадавшим, а не разрушению ее карьеры.
Разрушительные наводнения в Германии: что следует знать
- В западной и центральной части Германии мощные ливни вызвали масштабные наводнения и разрушения. Из-за непогоды в стране погибли по меньшей мере 175 человек.
- Немецкое правительство внедрило механизм предоставления чрезвычайной финансовой помощи для преодоления последствий наводнения. На это будут направлены 400 миллионов евро.
- Убытки, которые нанесло наводнение транспортной инфраструктуре Германии, предварительно оценили в 2 миллиарда евро. Нужно восстановить мосты, автомагистрали и башни мобильной связи.
- Смертельные наводнения накрыли часть Европы еще в середине июля. Также от аномальной непогоды сильно пострадали Швейцария, Бельгия и Нидерланды.