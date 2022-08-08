Первые немецкие "Гепарды" уже в Украине: что известно о лучшем в своем классе оружии

В Украину прибыли первые три немецкие зенитные самоходные артиллерийские установки "Гепард". Они поражают цели на расстоянии от 100 метров до 4 километров.

"Гепард" – лучшее в своем классе оружие. Экипаж всего три человека: водитель, командир и наводчик. Об этом рассказали в оперативном командовании "Юг".

Что известно о "Гепарде"

Эти комплексы будут прикрывать важные объекты инфраструктуры от атак вертолетов и самолетов на малых и сверхмалых высотах.

"Гепард" начали разрабатывать в 60-е годы. Зенитная установка долгое время была важнейшим элементом противовоздушной обороны армий Германии, Нидерландов и Бельгии. Но в 2000-х от нее отказались. Сейчас она используется в других странах мира.

Установка базируется на шасси танка Leopard 1. На башне, способной совершать полный оборот, установлены две 35-миллиметровые пушки Oerlikon KDA и два радара, определяющих цель на расстоянии до 15 километров.

В модификации ВСУ 1 А2 установлен цифровой компьютер, который может принимать данные из других РЛС – по сути, видеть цель вне своей зоны. Основной боекомплект – 320 снарядов для поражения воздушных целей. Также в магазине есть 20 снарядов для наземных целей. Темп огня каждой пушки – 550 выстрелов в минуту, то есть вместе – 1 100 выстрелов по цели, –

рассказали эксперты.

Первые три немецких зенитных самоходных артиллерийских установки "Гепард" уже в Украине: смотрите видео

"Гепард" способен работать в условиях интенсивного радиоэлектронного противодействия противника.

Ранее сообщалось, что всего Украине должны передать 30 единиц "Гепард". Известно, по меньшей мере, о 100 военнослужащих украинской армии, которые учились в Германии управлять этими самоходными зенитными установками.

Сколько установок "Гепард" ожидаем

По словам министра обороны Алексея Резникова, Gepard – это противозенитные ракетные комплексы, к которым нам переданы несколько десятков тысяч патронов. В настоящее время ожидается еще 15 установок.

Мощное оружие для Украины

Пришла очередная партия помощи от Польши. Страна передала нам танки PT-91. Обратим внимание, что они уже прибыли к нам.

Также многое в ходе войны изменила американская реактивная артиллерийская система HIMARS, которую получили наши ВСУ.

Кроме того, в июне к нам поступило 12 самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000 от Германии и Нидерландов. Эти САУ – скорострельные и точные.

Вас может заинтересовать – Gepard уже на поле боя крошит орков: смотрите видео