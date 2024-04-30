На вооружении только у Украины: 4 главные суперсилы ПВО Skynex, которые Германия передает ВСУ

29 апреля немецкое правительство объявило об очередном пакете военной помощи Украине. Его основой стали 10 БМП Marder и ракеты к системе противовоздушной обороны IRIS-T SLM.

В то же время среди других "вкусностей" – система ПВО Skynex вместе с боекомплектом. Что это за ЗРК и как поможет защитить украинское небо – рассказывает 24 Канал.

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На вооружении только у Украины: что известно о Skynex

Skynex – новая немецкая разработка, фактически украинские силы ПВО сейчас осуществляют тест-драйв и обкатку системы в боевых условиях. За проект отвечает хорошо знакомый концерн Rheinmetall AG.

Официальная презентация Skynex состоялась в ноябре 2021 года, когда Путин уже собирал ударную группировку для вторжения в Украину, а будущие оккупанты прихорашивали мундиры и готовились к "Киеву за 3 дня".

С тех пор прошло 2,5 года и сейчас один зенитный артиллерийский комплекс Skynex уже стоит на боевом дежурстве в Украине с весны 2023 года (похоже, это как раз выставочный образец, представленный на оружейной ярмарке в Абу-Даби), а прибытие другого уже анонсировано.

Всего Германия планирует поставить Украине минимум три системы Skynex в рамках анонсированного канцлером Олафом Шольцем в феврале 2024 года пакета помощи на 1 миллиард евро.

Премьер Шмыгаль в апреле 2023 года признавал, что системы Skynex уже в Украине:

Skynex – это система ПВО малого радиуса действия, тот же профиль имеют старенькие немецкие САУ Gepard, которые в Украине прекрасно себя показали в охоте на ирано-российские "Шахеды". Skynex должен существенно улучшить этот процесс, в чем системе поможет 35-миллиметровая автоматическая пушка Oerlikon Mk3, имеющая эффективную дальность стрельбы 4 000 метров и впечатляющую скорострельность в 1 000 выстрелов в минуту.

Это идеальное сочетание для прикрытия инфраструктурных или военных объектов от налетов вражеских БПЛА.

, что Skynex появились на вооружении ВСУ на 2 года раньше Бундесвер, где планируется переход на эти новейшие системы только в 2025 году. Таким образом, Украина пока является единственной страной в мире, которая использует системы Skynex.

Как работает Skynex: смотрите видео

Пушечный модуль на Skynex имеет радар слежения X-диапазона, что обеспечивает функцию автономного поиска цели. По этому показателю Skynex почти приближается к Skynet. И, в целом, где-то так и выглядит, как оружие из будущего из очередного "Терминатора".

Skynex – основные характеристики

разработчик – Rheinmetall AG (Германия),

тип – зенитный артиллерийский комплекс,

тип шасси – 6-колесный грузовик MAN,

калибр пушки – 35 миллиметров,

стоимость – 91 миллион евро ,

, эффективная дальность стрельбы – 4 000 метров,

скорострельность – 1 000 выстрелов в минуту.



Германия передает Украине ЗРК Skynex для усиления ПВО / Фото Rheinmetal

Четыре главные особенности и преимущества Skynex

Главная фишка системы – эффективная способность перехватывать цели рои дронов . Во время тестовых стрельб Skynex удалось поразить рой из 8 малых БПЛА. Поскольку россияне любят запускать свои "Шахеды" кучками или, как говорит "Николаевский Ванек", табунами, то эта способность является чрезвычайно ценной.

. Во время тестовых стрельб Skynex удалось поразить рой из 8 малых БПЛА. Поскольку россияне любят запускать свои "Шахеды" кучками или, как говорит "Николаевский Ванек", табунами, то эта способность является чрезвычайно ценной. Вторая важная особенность Skynex – экономность и бережливость. Skynex использует программируемые 35-миллиметровые боеприпасы программируемого подрыва AHEAD, разработанные также Rheinmetall, они значительно дешевле систем ПВО с управляемыми ракетами.

В боекомплект Skynex входят осколочно-фугасные и бронебойные снаряды. Осколочные боеприпасы оснащены программируемым взрывателем типа AHEAD.Такие снаряды существенно повышают эффективность огня и сокращают расход боеприпасов, особенно во время атаки сложных малоразмерных и маневренных целей.

Система управления огнем состоит из катушек программаторов, датчиков скорости на стволах и баллистического компьютера.

Каждый выстрел – это "высшая математика", где подрывниками снарядов вычисляется опережение, а трехвитковая катушка во время пролета через пушку выставляет время детонации, поэтому цель будто сама влетает в облака осколков.



ЗРК Skynex относительно недорогая в применении и имеет потенциал к сбиванию ракет / Фото wikipedia.org

На Skynex установлена оптическая станция, что позволяет не включать радар на излучение, а, получив пеленг, быть готовым к открытию огня в секторе только по визуальному наведению.

Третья суперсила Skynex – это их снаряды, неуязвимые к вражеским системам РЭБ во время выстрела, а это значит, что спасения для врага не будет.

Это, конечно, не британские перспективные лазеры с показателем в 10 фунтов, но и не "золотые" ракеты западных систем ПВО, где цена стартует от сотен тысяч евро.

Еще одна параллель со Skynet – немецкое чудо ПВО использует систему управления и контроля Oerlikon Skymaster, которое автоматизирует все по максимуму, расширяет возможности наземной противовоздушной обороны. ЗРК имеет систему FIRST, чья инфракрасная камера обнаруживает цель и подает сигнал тревоги оператору, осуществляя ее автоматическое сопровождение.

Наконец четвертое преимущество – открытая архитектура системы и полная совместимость с западными радарами. То есть при желании к Skynex можно добавить немало полезных "обвесов" – например радары, пусковые ракеты на шасси или контейнерного типа, малые зенитные артиллерийские платформы и тому подобное. То есть система имеет невероятную способность к совершенствованию и улучшению.

Потенциал открытой архитектуры дает Skynex новые возможности и позволяет перехватывать не только БПЛА, но и крылатые ракеты (если, например, добавить в систему условные "стингеры").

Система может получать целеуказание от единого командного центра как элемент объединенной системы противовоздушной обороны. К сожалению, количество Skynex в Украине (и в мире также – ограничено), то есть это скорее большой задел на будущее, когда Украина будет выстраивать новую эшелонированную систему ПВО/ПРО. Впрочем, комплексы Skynex полезны уже сейчас, что и доказывают во время боевых дежурств.

Учитывая все эти технологические новации было бы странно, если бы системой Skynex нельзя было управлять дистанционно. Благодаря Илону Маску и его терминалам, такая возможность у украинских операторов есть.