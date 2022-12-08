Немецкие танки Leopard крайне нужны для деоккупации Юга, – военный эксперт

Танки Leopard – важный элемент контрнаступательных действий Вооруженных Сил Украины. Запрос именно на эту технику по ее техническим характеристикам и возможностям на фронте сформировали наши военные.

Об этом 24 каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он оценил перспективу предоставления Украине танков Leopard и считает, что в конце концов эта техника будет в составе ВСУ.

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Мусиенко отметил, что дискуссия о передаче Украине танков Leopard длится несколько месяцев и очень хорошо, что этот вопрос активизировался.

Испания готова предоставить Украине танки

Он рассказал, что танки Leopard находятся на вооружении Германии и Испании. С Испанией Украина развила активное сотрудничество – там учатся украинские военные, Украине поставляются испанские зенитно-ракетные комплексы Hawk.

Испания готова была поставить нам Leopard, если бы была соответствующая санкция Германии,

– сказал Мусиенко.

Мусиенко считает, что вопрос передачи Украине танков Leopard – принципиально важный и его нужно принять как можно раньше.

! Leopard – боевой танк, изготовленный в Германии. Имеет отличную динамику и маневренность, отличается точным и быстрострельным орудием. Германия, как страна-производитель, должна предоставить разрешение на передачу танков другим странам.

Военный эксперт объяснил, что немецкие танки нужны Украине для деоккупации Юга.

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Александр Мусиенко объяснил, что ныне российские войска, несмотря на мобилизацию, выглядят ослабленными, особенно на южном направлении.

Как считает военный эксперт, для ВСУ на Юге открываются перспективы наносить врагу серьезное поражение и заставлять отступать в оккупированный Крым или бежать в Россию. А для этого нужны танки Leopard.

Нам нужна огневая поддержка. Танки – это важный элемент для обеспечения контрнаступательных действий,

– объяснил Мусиенко.

Он убежден, что как только будет согласие Германии, Украина готова взять на вооружение танки.

Мусиенко даже предположил, что у Украины уже есть подготовленные военные, которые прошли обучение для использования танков Leopard в бою.

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