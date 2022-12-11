Германия тормозит поставки танков: почему Берлин не хочет быть лидером помощи Украине
Соединенные Штаты не против, чтобы Германия передала Украине танки Leopard. Однако Берлин пока не спешит с таким решением по одной причине.
Об этом 24 каналу рассказал немецкий политолог Сергей Сумленный. По его словам, Германия действует в этой ситуации так же, как и с предыдущими случаями передачи оружия. Они ожидают, что США первыми предоставят Украине танки.
К теме Тенденция неплохая, – Ступак о перспективах получения танков Leopard от Германии
Германия не хочет делать первый шаг
Когда это произойдет, тогда и Германия начнет передавать Украине свои танки. Берлин не хочет делать первые шаги в таких поставках.
Берлин не хочет делать какие-либо шаги первым. Мы видим, что Германия всегда ждала шагов других партнеров по НАТО. Они передавали оружие только после того, как аналогичное оружие уже предоставляли другие государства,
– отметил Сумленный.
Подобная ситуация была и с артиллерийскими системами, и с реактивными системами залпового огня. Исключение – современная ЗРК IRIS-T, которую Германия предоставила первой среди всех стран НАТО.
В других случаях Берлин не желает быть лидером. Но соглашается предоставлять оружие после того, как кто-нибудь из партнеров это сделает.
Почему Германия тянет с передачей танков – объясняет политолог: смотрите видео
США не против, чтобы Германия передала танки Украине
- Глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерман подтвердила, что США дали "зеленый свет" на передачу немецких боевых танков. Они не будут против если Берлин решит это сделать.
- Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко считает, что немецкие танки Leopard существенно усилят контрнаступательные возможности ВСУ.
- 7 декабря Германия анонсировала новый пакет военной помощи. Туда вошли бронетранспортеры Dingo, самоходные артиллерийские установки RCH-155 и т.д.