Немецкие "Зеленые" выступили против быстрой сертификации "Северного потока-2"

Сопредседатель немецких "Зеленых" Роберт Габек подчеркнул, что их партия против спешки с сертификацией "Северного потока-2". По его словам, это возможно только при соблюдении газопроводом всех европейских правил.

Соответствующее заявление политик сделал, отвечая на вопрос о том, поддержал ли бы он скорейший запуск российского трубопровода.

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Нет. Я считаю, что мы поддаемся шантажу. "Северный поток-2" уже завершен, и, если верить сообщениям, газовые трубы переполнены. Однако существует набор европейских правил, которые разделяют право собственности и эксплуатацию трубопровода,

– сказал Роберт Габек.

Сопредседатель "Зеленых" объяснил, что газопровод нужно должным образом проверить. В то же время Россия должна адаптироваться к европейским правилам конкуренции и соблюдать их.

Россия не может шантажировать Европу

Политик отметил, что Москва "не может шантажировать Федеральное сетевое агентство в Германии, а затем и Европейское агентство, сдерживая поставки газа" в Европу.

В связи с этим, если вы спросите, может ли "Северный поток-2" быть подключен к сети – то только при условии соблюдения всех европейских правил, и я бы не сомневался в этом,

– добавил он.

Процедура сертификации "Северного потока-2"

Прежде чем запуститься, российский трубопровод должен получить соответствующие сертификаты в Евросоюзе. "Северный поток-2" должен соответствовать правилам Третьего энергопакета.

Эти документы – пакет законов относительно внутреннего рынка голубого топлива и электроэнергии в Европейском Союзе. Его цель – более открытые газовые и энергетические рынки.

Украинский "Нафтогаз" 18 октября подал заявку на участие в сертификации "Северного потока-2". Наше государство будет пытаться доказать, что газопровод не может быть сертифицирован.

Издание Bloomberg предполагает, что процесс сертификации "Северного потока-2" немецким регулятором может затянуться до 8 мая 2022 года.