Немецкий Лейпциг предлагает помощь сбежавшим из-за войны украинцам

Город Лейпциг предлагает помощь украинцам, которые были вынуждены покинуть дома из-за войны России. В сети обнародовали полезные ссылки, которые помогут беженцам.

Украинцы, следующие в Лейпциг через Польшу, могут ехать поездами Deutsche Bahn в Германию бесплатно.

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Сейчас Лейпциг ведет переговоры по организации перевозок автобусами из пунктов приема в Польше и Словакии.

Полезные ссылки для беженцев, которые хотят уехать в Лейпциг

Помощь уезжающим украинцам координируется совместно городом Лейпциг и гражданским обществом. Подробнее можно узнать по этой ссылке.

Подробная информация от городских властей о том, что делать сразу после приезда в Лейпциг – читайте здесь.

Можно обратиться за помощью в городскую администрацию Лейпцига и вас сконтактируют с теми, кто готов помочь. Детали – здесь.

Гуманитарная помощь для украинцев – ищите по ссылке.

Биржа жилья в Лейпциге для украинцев – Linxxnet и Accomodation_Leipzig.

Украинцам предлагает помощь Ассоциация социальной защиты работников. Есть информация на украинском – читайте здесь.

В КГГА добавили, что Лейпциг в Германии – город-побратим Киева. В 2021 году Киев и Лейпциг отпраздновали 60-летие подписания Соглашения о побратимстве.

Куда уезжают беженцы

Более миллиона украинцев вынуждены были уехать только за первую неделю. Впрочем, до сих пор остается много других семей, которые переезжают как внутри страны, так и за ее пределами.

Известно, что из 1 209 976 беженцев более половины – перешли в Польшу, еще 111 тысяч беженцев бежали в другие европейские страны.



Куда уезжали украинцы на фоне войны | Карта CNN

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