Українці, що прямують до Лейпцигу через Польщу, можуть їхати потягами Deutsche Bahn до Німеччини безкоштовно.
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Наразі місто Лейпциг веде перемовини щодо організації перевезень автобусами з пунктів прийому у Польщі та Словаччині.
Корисні посилання для біженців, які хочуть виїхати до Лейпцигу
- Допомога українцям, які виїжджають, координується спільно містом Лейпциг та громадянським суспільством. Детальніше можна дізнатися за цим посиланням.
- Детальна інформація від міської влади про те, що робити одразу після приїзду до Лейпцигу – читайте тут.
- Можна звернутися за допомогою до міської адміністрації Лейпцига і вас сконтактують з тими, хто готовий допомогти. Деталі – тут.
- Гуманітарна допомога для українців – шукайте за посиланням.
- Біржа житла у Лейпцигу для українців – Linxxnet та Accomodation_Leipzig.
- Українцям також пропонує допомогу Асоціація соціального захисту працівників. Є інформація українською – читайте тут.
У КМДА додали, що Лейпциг у Німеччині – місто-побратим Києва. У 2021 році Київ та Лейпциг відсвяткували 60-ту річницю підписання Угоди про побратимство.
Куди виїжджають біженці
Понад мільйон українців вимушені були поїхати лише за перший тиждень. Утім досі залишається багато інших сімей, які переїжджають як усередині країни, так і за її межами.
Відомо, що з 1 209 976 біженців, які втекли, понад половина – перейшла до Польщі, ще 111 тисяч біженців втекли до інших європейських країн.
Куди виїжджали українці на тлі війни / Карта CNN
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