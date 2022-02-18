Немецкий парламент отклонил инициативу о предоставлении Украине оружия

В немецком парламенте 17 февраля отклонили инициативу Христианско-демократического союза о предоставлении Киеву оборонного вооружения. Хотя оппозиционеры отмечали, что позиция Берлина по блокированию военной помощи уже устарела.

В парламенте были слушания касательно отношения Запада к политике России. Тогда оппозиционный блок ХДС/ХСС, возглавляемый Фридрихом Мерцем, предложил инициативу "Противодействие политике России единством Запада".

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Просили дать оружие Украине

В документе призвали немецкое правительство немедленно изменить свой курс и разрешить поставку в Украину товаров военного назначения и оружия.

По мнению оппозиции, немецкое правительство правильно поступило, когда воздержалось от поставок оружия Украине на фоне переговоров в нормандском формате. Однако эта позиция уже устарела, потому что Россия стремительно наращивает войска на границе.

Это противоречит букве и духу Минских соглашений и резко ухудшает ситуацию с безопасностью,

– говорится в документе.

Добавили, что из-за своей идеологической позиции правительство всего за несколько недель "разбило много фарфора". Следовательно, оппозиционеры призвали не ставить под угрозу "огромный рост доверия к Германии за 16 лет пребывания Ангелы Меркель на международной арене".

Такая политика раздражает партнеров в ЕС и НАТО

Блок предостерег власть, что следует положить конец "опасному курсу колебания в политике по отношению к России". Оппозиционеры считают, что политика действующего правительства вызывает раздражение у партнеров НАТО и ЕС.

Подчеркнули: нужно "четко и недвусмысленно" назвать Россию причиной угрожающей ситуации и принять необходимые меры.

Несмотря на это, заявление ХДС/ХСС было отклонено другими парламентариями.

Что этому предшествовало

Даже на фоне новой угрозы агрессии России Германия отказывается поставлять оружие Украине.

Правда, немецкий канцлер Олаф Шольц уверяет, что в случае нападения у государства-агрессора будут жесткие последствия.

Помогать Берлин хочет другим способом. Министерство обороны Германии заявило о том, что государство собирается прислать 5 тысяч защитных военных шлемов.

Украина призывает Германию изменить такую ​​позицию. Министр обороны Украины Алексей Резников попросил не блокировать поставки оружия.

Тему оружия также затрагивал президент Владимир Зеленский во время переговоров с Шольцем в Киеве.

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Фридрих Мерц и раньше высказывался за продажу Украине оборонительного оружия, учитывая российскую угрозу. Он призвал Берлин не блокировать поставки из других стран.