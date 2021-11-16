Немецкий регулятор остановил сертификацию "Северного потока-2"
Источник:Bundesnetzagentur
В Германии приостановили процесс сертификации российского газопровода "Северный поток-2". На фоне этого стоимость газа в Европе мгновенно взлетела, превысив 1 000 долларов.
Федеральное сетевое агентство пришло к выводу, что Nord Stream 2 AG может быть сертифицирован только при условии, если проведет реорганизацию в соответствии с немецким законодательством.
Читайте также Великобритания призвала Евросоюз бойкотировать "Северный поток-2"
Штаб-квартира оператора расположена в городе Цуге (Швейцария). Поэтому для управления частью, расположенной на немецкой территории, оператор решил основать дочернюю компанию.
Процедура сертификации будет прекращена до тех пор, пока основные активы и человеческие ресурсы не будут переданы дочерней компании,
– пояснили в регуляторе.
Когда эти требования будут выполнены, регулятор сможет возобновить свою экспертизу в остаток 4-месячного периода, установленного законом, подготовить проект решения и предоставить его Еврокомиссии.Обратите внимание! На фоне остановки сертификации "Северного потока-2" цены на газ в Европе мгновенно взлетели. Как свидетельствуют данные биржи ICE, 1 тысяча метров кубических стоит 1 041 долларов.
Процедура сертификации "Северного потока-2"
- Прежде чем запуститься, российский трубопровод должен получить соответствующие сертификаты в Евросоюзе. "Северный поток-2" должен соответствовать правилам Третьего энергопакета.
- Эти документы – пакет законов относительно внутреннего рынка голубого топлива и электроэнергии в Европейском Союзе. Его цель – более открытые газовые и энергетические рынки.
- "Нафтогаз" 18 октября подал заявку на участие в сертификации "Северного потока-2". Немецкий регулятор BNetzA 15 ноября одобрил участие украинской компании в процедуре.