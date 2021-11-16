Немецкий регулятор остановил сертификацию "Северного потока-2"

В Германии приостановили процесс сертификации российского газопровода "Северный поток-2". На фоне этого стоимость газа в Европе мгновенно взлетела, превысив 1 000 долларов.

Федеральное сетевое агентство пришло к выводу, что Nord Stream 2 AG может быть сертифицирован только при условии, если проведет реорганизацию в соответствии с немецким законодательством.

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Штаб-квартира оператора расположена в городе Цуге (Швейцария). Поэтому для управления частью, расположенной на немецкой территории, оператор решил основать дочернюю компанию.

Процедура сертификации будет прекращена до тех пор, пока основные активы и человеческие ресурсы не будут переданы дочерней компании,

– пояснили в регуляторе.

Когда эти требования будут выполнены, регулятор сможет возобновить свою экспертизу в остаток 4-месячного периода, установленного законом, подготовить проект решения и предоставить его Еврокомиссии.

Процедура сертификации "Северного потока-2"

Прежде чем запуститься, российский трубопровод должен получить соответствующие сертификаты в Евросоюзе. "Северный поток-2" должен соответствовать правилам Третьего энергопакета.

Эти документы – пакет законов относительно внутреннего рынка голубого топлива и электроэнергии в Европейском Союзе. Его цель – более открытые газовые и энергетические рынки.

"Нафтогаз" 18 октября подал заявку на участие в сертификации "Северного потока-2". Немецкий регулятор BNetzA 15 ноября одобрил участие украинской компании в процедуре.

На фоне остановки сертификации "Северного потока-2" цены на газ в Европе мгновенно взлетели. Как свидетельствуют данные биржи ICE, 1 тысяча метров кубических стоит 1 041 долларов.