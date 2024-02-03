Российская пропаганда в европейских СМИ, – Андрющенко о немецком журналисте в Мариуполе

Журналист немецкого канала ZDF снял репортаж в оккупированном Мариуполе, исказив факты. Не исключено, что россияне проспонсировали это.

О чем в разговоре с 24 Каналом отметил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. Он объяснил, к каким последствиям это может привести.

Смотрите также Немецкий телеканал снял скандальный репортаж в оккупированном Мариуполе: МИД требует объяснений

"ZDF – большое европейское СМИ, где появилась российская пропаганда от главы их московского офиса. Нет никакого сомнения, что это не просто так и что там точно где-то российские деньги побывали. Россияне таким образом пока пробным камнем, но будем надеяться, что и последним, открыли двери к российской пропаганде непосредственно в европейских СМИ", – отметил Андрющенко.

Репортаж немецкого канала

По словам Андрющенко, данный репортаж переполнен российскими нарративами. Но странно то, что эфир был ночью и на это есть определенные причины.

"Этим репортажем они хотели показать, мол, могут включаться непосредственно с площади Свободы. Основные нарративы, которые он донес, что Мариуполь "восстанавливается", это не "призрак" и там "все в порядке". А второй момент – журналист повторил, что они спокойно приехали, за ними никто не следит, никто не контролирует их так называемую журналистскую деятельность. Это все перечеркивает реальность", – отметил чиновник.

Это за собой влечет следующие попытки съемок пропаганды и транслирования ее в СМИ. Поэтому сейчас важна реакция как со стороны Германии, непосредственно канала, так и со стороны украинских чиновников.

"Наш МИД плодотворно работает еще со случаем в Италии. Но хотелось бы увидеть реакцию пограничников, поскольку эти журналисты незаконно попали в Мариуполь, это было не через границу Украины. А потому это является прямым нарушением. Мы уверены, если начнет по-настоящему гореть земля под этим немецким пропагандистом, то желание снимать такие сюжеты отпадет", – добавил Андрющенко.

Напомним, в итальянском городе Модена планировали провести выставку о "расцвете" Мариуполя. В украинском МИД назвали это провокацией. Впоследствии городские власти Модены отменили разрешение на проведение этого действа.

Что происходит в Мариуполе: последние новости