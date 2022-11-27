Какой комплекс ПВО в Украине сейчас больше всего нуждается в боеприпасах

Вооруженные Силы Украины дают достойный отпор российским оккупантам. Впрочем, они постоянно нуждаются в боеприпасах, поскольку ежедневно используется немалое их количество.

Немецкий ЗРК IRIS-T требует больше всего боеприпасов

Так, в Воздушных силах ВСУ рассказали, боеприпасы к какой системе ПВО Украине нужны больше всего. Этим поделился спикер ПС ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

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По его словам, сейчас больше всего нужны боеприпасы к немецкому зенитно-ракетному комплексу IRIS-T. Он уже успел хорошо зарекомендовать себя при уничтожении российских ракет.

Больше всего хотелось бы иметь достаточное количество боеприпасов к IRIS-T. Это действительно отличный комплекс, фактически новое поколение ЗРК. Этого вооружения нужно еще больше, потому что оно призвано заменить те наши старые комплексы,

– заявил Игнат.

При этом говорить о конкретном дефиците боеприпасов к ПВО спикер Воздушных сил не стал, что объясняется ситуацией безопасности в условиях войны. Он добавил, что "наверное, если есть обеспокоенность, если Запад поставляет нам средства противовоздушной обороны, значит она будет усиливаться, и дефицит будет перекрываться".

Германия передала Украине танковые тягачи Oshkosh и авто

Германия на прошлой неделе передала Украине 10 танковых тягачей M1070 Oshkosh. Также Берлин передал украинским военным 53 защищенных автомобиля Пограничной службы страны. Кроме того, готовят и другую технику к отправке:

боеприпасы для реактивной системы залпового огня MARS II;

3 большегрузных полуприцепа M1070 Oshkosh (в целом предоставили 8);

17 единиц автомобилей для пограничной службы (в общей сложности – 39);

1 погрузчик (в общем – 4);

запасные части для крупнокалиберного пулемета М2;

24 MG3 для бронированных эвакуационных машин (в общем – 30);

10 датчиков защиты от дронов (в общем – 28);

20 специальных приборов для электронных устройств для защиты от дронов;

116 полевых обогревателей.

Однако Польша предложила передать Украине системы ПВО Patriot, которые ей хочет предоставить Германия. Официально Берлин заявил, что это невозможно.

Детальнее – может ли Германия предоставить Украине системы Patriot: видео